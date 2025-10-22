Περιστέρι – Κουταΐσι 102-67: Θρίαμβος για τους «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» και… 2/2 στο Europe Cup

Το Περιστέρι έκανε το 2/2 στον όμιλό του στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας άνετα της Κουταΐσι με 102-67, και παραμένει μόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έδειξε από νωρίς τη διαφορά δυναμικότητας, φτάνοντας σε μια άνετη και πειστική νίκη, ενώ ο προπονητής της έδωσε χρόνο συμμετοχής και στους νεαρούς Δημήτρη Παπαγεωργίου (18 ετών) και Θωμάκο (17 ετών).

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά στο ματς, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από το πρώτο δεκάλεπτο. Με τον Χάρις να σκοράρει με συνέπεια, η ελληνική ομάδα προηγήθηκε 26-10 τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Οι Γεωργιανοί δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, καθώς υστερούσαν σε ποιότητα και λύσεις, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να κλείσει στο 49-27 υπέρ των γηπεδούχων. Στο ίδιο διάστημα, το Περιστέρι είχε 28 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ η Κουταΐσι περιορίστηκε σε 13 ριμπάουντ και μόλις 2 ασίστ. Ο Φαν Τούμπεργκεν ξεχώρισε στο πρώτο μέρος με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Το τρίποντο του Νίκολς στο 27ο λεπτό έκανε το 69-40, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Το Περιστέρι συνέχισε να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό, ενώ με το καλάθι του Κακλαμανάκη πέντε λεπτά πριν από το φινάλε, η διαφορά εκτοξεύθηκε στο 95-56, δείχνοντας την πλήρη υπεροχή των Ελλήνων.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Αμπερκρόμπι με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Φαν Τούμπεργκεν πρόσθεσε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας το double-double. Εξαιρετικός και ο Χάρις, που σημείωσε 13 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων, ξεχώρισε ο Μπόικιν με 18 πόντους, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 30-19, 49-27, 76-46, 102-67.