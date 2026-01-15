Παρτιζάν – Ολυμπιακός 66-104: «Περίπατος» στο Βελιγράδι

Επιβλητικό πέρασμα από τη Χάλα Πιονίρ, πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας την προσπάθεια του να επιστρέψει στην εξάδα της Euroleague, χρωστώντας και το ματς με τη Φενερμπαχτσέ. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 104-66 την Παρτιζάν, για την 22η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8 και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην έβδομη διαδοχική ήττα τους και 16η στο σύνολο.

H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μία επαγγελματική νίκη, βασιζόμενη στη γνωστή «συνταγή» της σκληρής «ερυθρόλευκης» άμυνας, που συνδυάστηκε από εξαιρετική «εκτέλεση» από τα 6,75, σωστή κυκλοφορία της μπάλας και απόλυτη κυριαρχία στον τομέα των ριμπάουντ. Άλλωστε η Παρτιζάν, η οποία βρίσκεται σε διαρκή βαθμολογική «βύθιση» μετά την «έξοδο» του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και απόψε αγωνίστηκε δίχως τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς, δεν φάνταζε «εμπόδιο» για τον συγκεντρωμένο Ολυμπιακό.

Ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση από τον Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους (3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ (7 ασίστ), Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, πρόσθεσαν από 12.

Από την Παρτιζάν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 28 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση…

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 30-52, 43-79, 66-104