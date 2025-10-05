Παρθενική νίκη για τον ΑΟΤ – Κέρδισε 2-0 τη Λευκίμμη

Η επιστροφή στην φυσική τους έδρα σήμανε και την πρώτη νίκη για τον ΑΟ Τρίκαλα στην φετινή σεζόν επί της Λευκίμμης με 2-0.

Τα Τρίκαλα και ιδιαίτερα ο προπονητής Νίκος Θεοδοσιάδης έπαιζαν με την πλάτη στον τοίχο αφού περιθώρια για άλλη απώλεια δεν υπήρχε και το άγχος αυτό φάνηκε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο όπου οι «κυανέρυθροι» εμφάνισαν τις παθογένειες των πρώτων αγώνων.

Ευτύχησαν όμως να προηγηθούν με ένα απίθανο …αυτογκολ του Βλάσση (το μισό και παραπάνω γκολ ήταν δημιούργημα του Μηλιώτη) και απελευθερώθηκαν κάπως.

Στην επανάληψη τα Τρίκαλα άρχισαν σταδιακά να ανεβάζουν την απόδοση τους και ειδικότερα όταν μπήκε ο Άνθης άλλαξαν ταχύτητα και έβγαλαν αυτοματισμούς και στο 67’ ο Μηλιώτης έκανε το 2-0 με άψογο πλασέ.

Να σημειωθεί ότι ο Μηλιώτης έπαιξε στην κανονική του θέση και όχι αριστερά στον …ρόμβο που εφήρμοσε στους Φιλιάτες ο προπονητής.

Η ουσία είναι ότι επέστρεψε η ηρεμία και τα χαμόγελα παρουσία του χρηματοδότη Νίκου Καγιούλη αλλά ας μην ξεγελιόμαστε: Η εικόνα της ομάδας απέχει μακράν από αυτό που απαιτείται ώστε να πρωταγωνιστήσει.

Η προσθήκη πάντως των Ναζίμ και Σαμαντά αναμένεται να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην συνέχεια.

Επόμενη αναμέτρηση στην Λαμία με την ομάδα της Φθιώτιδας να μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς μέχρι τώρα.

Το φιλμ του αγώνα

9′ Ωραίο ένα δύο του Μποζίδη απο τον Μηλιώτη αλλά ο τελευταίος πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Λέτσο

10′ Σουτ του Γουερέ σε αντεπίθεση της Λευκίμμης δεν ανησυχεί τον Γκέκα

23′ Τα Τρίκαλα ζητούν πέναλτι σε ανατροπή του Αντερέμι μέσα στην περιοχή αλλά ο διαιτητής Μπεκιάρης που είναι κοντά δεν σφυρίζει κάτι.

30′ Ο Βλάσσης στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα σε γύρισμα του Μηλιώτη την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του σημειώνοντας το 1-0 για λογαριασμό των Τρικάλων!!!

31′ Ο Μηλιώτης απο κοντά δεν μπορεί να σκοράρει με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να καταλήγει σε κόρνερ!

36′ Μεγάλη ευκαιρία για την Λευκίμμη. Ο Γουερέ πρόλαβε την έξοδο τουΓκέκα αλλά το πλασέ του έφυγε πάνω απο το οριζόντιο δοκάρι.

53′ Σουτ του Αντερέμι φεύγει άουτ

67′ Ο Άνθης στην πρώτη του ενέργεια στο παιχνίδι έκανε ωραία κούρσα απο τα αριστερά, γέμισε στην περιοχή, ο Αντερέμι δεν βρήκε την μπάλα, αλλά ο Ίτσιος έβγαλε ασίστ για τον Μηλιώτη ο οποίος άψογο πλασέ σημείωσε το 2-0!

90’Δύο μεγάλες ευκαιρίες με Άνθη και Ορφανό, απέκρουσε ο Λέτσο εντυπωσιακά και στις δύο περιπτώσεις.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. Μπεκιάρης από την ΕΠΣ Καρδίτσας με βοηθούς τους κ.κ.Γιοβανή,Δίχρη από την ΕΠΣ Λάρισας. Έδειξε κίτρινη κάρτα στον Παπαγεωργίου της Λευκίμμης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Θεοδοσιάδης): Γκέκας, Γκερμπεσιώτης, Λαμπιρης, Ίτσιος, Σκόνδρας, Τσάτσος (46′ Φιρινίδης),Μέτσε, Μποζίδης (65΄Σουλιώτης), Αντερέμι, Λουκάς (65′ Άνθης), Μηλιώτης

Λευκίμμη (Γιάννης Χονδρογιάννης): Λέτσο, Γουερέ, Ματσοβίλα, Αράθυμος (75′ Βαρελής),Βασιλάκης Γιώργος (46′ Γαστεράτος), Βασιλάκης Γιάννης (75′ Βλαχόπουλος), Βλάσσης, Πανταζής, Παπαγεωργίου,Παππάς, Πήλιος (75′ Γαρδικιώτης)

sportrikala.gr