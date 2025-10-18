Αθλητικά

Παραμένουν χωρίς νίκη τα Τρίκαλα BC στην Elite League

Για τρίτο συνεχή αγώνα τα Τρίκαλα BC αγνοούν τι θα πει νίκη στο πρωτάθλημα της Elite League.

Aυτή τη φορά γνώρισαν την ήττα με 64-48 στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο από τον Κόροιβο Αμαλιάδας.

Η τοπική ομάδα ήταν ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο όταν και ήταν μπροστά στο σκορ με 34-30.

Στην επανάληψη όμως η επιθετική αφλογιστία κράτησε την ομάδα, μόλις στους 48 πόντους.

Διαιτητές: Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Νικολαϊδης (Καρακώστας)

Δεκάλεπτα: 19-15, 34-30, 39-46, 48-64

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Μπλάκσερ 3 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 4, Κοκορέλης 4, Γουάσινγκτον 21 (1), Κολσούζογλου 12, Πηλίτσης, Τάταρης 4 (1)

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Λεμπέσης 6 (1), Σλέιτερ 20 (3), Κωνσταντινίδης 3 (1), Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 4, Βάρνερ 16, Πετανίδης 7, Κάτζος, Καλιανιώτης 4 (1), Βύρλας 2

(*) φωτογραφίες eurokinissi

Σχετικά Άρθρα