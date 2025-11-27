ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Ψυχρολουσία στο 89′

Την ευκαιρία να κάνει άλμα για την οκτάδα του UEFA Europa League πέταξε ο ΠΑΟΚ, καθώς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1 με την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας, δεχόμενος την ισοφάριση στο προτελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας.

Σκόρερ για τους Νορβηγούς ήταν ο Εμίλ Κόρνβιγκ που, πάντως, στο 18’ έχασε πέναλτι για να ανοίξει το σκορ – για την ακρίβεια το απέκρουσε ο Γίρι Παβλένκα. Οι «ασπρόμαυροι» εν τέλει προηγήθηκαν με τον Λούκα Ιβανούσετς (64’) αλλά αρκέστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας, με τις δυο ομάδες να έχουν αμφότερες από οκτώ (8).

Οι δυο ομάδες, με πίεση ψηλά, κατάφεραν να αλληλοεξουδετερωθούν στα πρώτα λεπτά. Χαρακτηριστικό είναι πως η πρώτη φάση ήρθε στο 17’ κι ήταν το πέναλτι για τους Νορβηγούς. Ο Σάσα Στέγκεμαν έδειξε την άσπρη βούλα σε μονομαχία του Τζέικομπ Σόρενσεν με τον Σουαλιό Μεϊτέ κι από το VAR συμφώνησαν. Αντίθετη, γνώμη, όμως, είχε ο Παβλένκα αποκρούοντας στη δεξιά του γωνία την εκτέλεση του Κόρνβιγκ.

Όπως ήταν λογικό, οι «ασπρόμαυροι» πήραν ψυχολογία. Το σουτ του Αλεσάντρο Μπιάνκο (22’) εκτός περιοχής απέκρουσε ο Ματίας Ντίνγκελαντ ενώ η κεφαλιά-ψαράκι του Τάισον (24’) μετά τη σέντρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων. Ακολούθησαν δύο εξαιρετικές επεμβάσεις του Ντίγκελαντ, αρχικά στο διαγώνιο πλασέ του Τάισον (32’) κι εν συνεχεία στην κοντινή προβολή του Γιώργου Γιακουμάκη (37’), για να πάνε με το 0-0 οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

Τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου θύμισαν πολύ το αντίστοιχο διάστημα του πρώτου. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς στην πρώτη φάση τους, βρήκαν το γκολ. Από βαθιά μπαλιά του Γιάννη Μιχαηλίδη, Γιακουμάκης και Τάισον συνεργάστηκαν, με τον 38χρονο να βρίσκει υπέροχα τον Ιβανούσετς, ο οποίος πλάσαρε διαγώνια και ιδανικά για το 1-0. Με… φόρα, ο Κροάτης απείλησε ξανά τέσσερα λεπτά μετά, με τον Ντίνγκελαντ να διώχνει σε κόρνερ.

Στην απέναντι εστία, ο Παβλένκα χρειάστηκε να εκτιναχθεί στην δεξιά του γωνία για να βγάλει το φάουλ του Νίκλας Κάστρο (70’) για να ακολουθήσει τριπλή αλλαγή από τον Φρέιρ Αλεξάντερσον. Στο τελευταίο τέταρτο οι γηπεδούχοι οπισθοχώρησαν, παρά τις φωνές του Λουτσέσκου. Και το πλήρωσαν ένα λεπτό πριν το φινάλε.

Από εκτέλεση κόρνερ του Τζόακιμ Σόλτβεντ, η μπάλα έφτασε ξανά στον ίδιο που σέντραρε, με τον αφύλακτο Κόρνβιγκ να σπρώχνει με το στήθος την μπάλα στα δίχτυα από τη μικρή περιοχή. Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στους 8 βαθμούς (10-7) τέρματα, όσους έχει και η Μπραν, με τους Νορβηγούς να υστερούν, πάντως, στην ισοβαθμία (6-3). Επόμενο ευρωπαϊκή υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία, στις 11 Δεκεμβρίου (19:45).

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

Κίτρινες: Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ – Σόρενσεν.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ).

ΜΠΡΑΝ (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Σέρι Λάρσεν (72’ Ντε Ρέβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβελντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (71’ Χάαλαντ).

*Λόγω ενοχλήσεων έμεινε εκτός αποστολής ο Δημήτρης Πέλκας.