ΠΑΟΚ – Άρης 3-1: Κυρίαρχος στο ντέρμπι ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας στην Τούμπα του συμπολίτη Άρη 3-1. Ο δικέφαλος του Βορρά διατηρήθηκε σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (-2), συνεχίζοντας με αξιώσεις το κυνήγι της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Ο Άρης μπήκε με διάθεση να πιέσει ψηλά, θέλοντας να υποχρεώσει τον ΠΑΟΚ σε λάθη στο δικό του 1/3, ωστόσο ο δικέφαλος ανταπεξήλθε εξαιρετικά. Κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή και μετά το πρώτο 5λεπτο επέβαλε το ρυθμό του.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήταν για τους γηπεδούχους. Σέντρα του Ζίβκοβιτς, ο Διούδης απομάκρυνε, με την μπάλα να στρώνεται στον Τάισον, του σουτ του Βραζιλιάνου όμως πέρασε ψηλά άουτ στο 15′. Ένα λεπτό αργότερα ο ο Οζντόεφ έκανε το γύρισμα από αριστερά, ο Κένι σούταρε με τη μία από το ημικύκλιο, ωστόσο οι προσπάθειά του αποκρούστηκε στα σώματα.

Στο 18′ ο Άρης έφτασε κοντά στο γκολ. Οι “κίτρινοι” ξεδιπλώθηκαν ωραία στην κόντρα, ο Πέρεθ έγινε κάτοχος της μπάλας από αριστερά, συνέκλινε, σούταρε διαγώνια, λίγο άουτ.

Το παιχνίδι είχε αποκτήσει έντονο ρυθμό και οι φάσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Κόρνερ του Ζίβκοβιτς στο 21′, κεφαλιά του Μεϊτέ, απέκρουσε ο Διούδης. Όμορφα εκτελεσμένη κομπίνα από πλευράς ΠΑΟΚ στο 25′, ωστόσο ο Ιβανούσετς έκανε πολύ κακό τελείωμα.

Το σκορ του αγώνα άνοιξε στο 28′, με τους “ασπρόμαυρους” να πανηγυρίζουν. Εξαιρετική ενέργεια του Ζίβκοβιτς, σέντρα από τα δεξιά, πανέμορφη εκτέλεση του Τάισον, ο οποίος με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Άρης. Τέταρτο γκολ στη σεζόν για τον Βραζιλιάνο εξτρέ, πέμπτη ασίστ για τον Σέρβο.

79%-21% το ποσοστό κατοχής της μπάλας στο 33′. Μετά το τέρμα των γηπεδούχων και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κάθε λεπτό που περνούσε ο ρυθμός έπεφτε περισσότερο. Εκεί που όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0, ο Άρης ισοφάρισε.

Βολίδα του Μόντσου στο 45′, ο Παβλένκα έδιωξε δύσκολα με γροθιές, με τον Γιένσεν να παίρνει το “ριμπάουντ” με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι και προς τα αριστερά, “κρεμόντας” τον κίπερ του ΠΑΟΚ για το 1-1.

Οι συγκινήσεις του πρώτου μέρους δεν είχαν τελειώσει. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τάισον μπήκε ανάμεσα σε Τεχέρο – Διόδη και βρέθηκε στο έδαφος. Ο Ιταλός VAR Ντι Πάολο φώναξε τον Σέρβο διαιτητή Γιοβάνοβιτς να δει τη φάση και ο τελευταίος έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση νικώντας τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων για το 2-1.

Εκρηκτικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να βρει τρίτο τέρμα. Στο 48′ ο Ζίβκοβιτς κινήθηκε από τα δεξιά, γύρισε στο σημείο του πέναλτι όπου βρισκόταν ο Γιακουμάκης και ο Έλληνας φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με αριστερό πλασέ, πανηγυρίζοντας το πέμπτο του συνολικά τέρμα στο πρωτάθλημα. Έκτη ασίστ για τον Ζίβκοβιτς.

Κόρνερ του Ζίβκοβιτς στο 56′, πρώτη κεφαλιά ο Κεντζιόρα, δεύτερη ο Μεϊτέ, λίγο άουτ. Στο 62′ ο Άρης άγγιξε το 3-2, όταν ο Πέρεθ τροφοδότησε τον Μορόν, με το αριστερό πλασέ του Ισπανού να αποκρούεται εξαιρετικά από τον Παβλένκα.

Στο τελευταίο ημίωρο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο ΠΑΟΚ έδωσε μέτρα στον Άρη, έχοντας προτεραιότητα να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του, αναζητώντας να χτυπήσει στη γρήγορη μετάβαση από το δικό του μισό, στου αντιπάλου.

Κάπως έτσι ο δικέφαλος έφτασε κοντά σε τέταρτο γκολ. Μετά από σουτ του Ράσιτς στο 72′, ο Τάισον έφυγε στην κόντρα, έβγαλε τετ α τετ τον Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο να σημαδεύει τον Διούδη, σε φάση που οι γηπεδούχοι βγήκαν “τρεις με δύο”. Δύο λεπτά αργότερα ο Ζίβκοβιτς βγήκε ξανά απέναντι στον κίπερ του Άρη, ωστόσο δεν είχε δυνάμεις να ολοκληρώσει τη φάση. Ξάπλωσε δύο αντιπάλους με προσποιήσεις, το πλασέ όμως ήταν αδύναμο.

Στο 93′ ο Τάισον έφυγε από τα αριστερά, γύρισε παράλληλα στο ύψος της μικρής περιοχής, με τον Ρόουζ να προλαβαίνει να διώξει σε κόρνερ προ του Μύθου, στην τελευταία καλή στιγμή της αναμέτρησης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντοέφ (79′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (79′ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67′ Ντεσμπόντοφ), Τάϊσον, Γιακουμάκης (58′ Μύθου)

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (83′ Παναγίδης), Άλβαρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Ντούντου), Γιένσεν (90′ Μιζεουΐ), Πέρεθ (90′ Γιαννιώτας), Μορόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στη Super League:

Σάββατο 06/12

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 07/12

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 08/12

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός