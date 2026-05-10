Πανευρωπαϊκό Κέντρο του Kyokushin Karate τα Τρίκαλα, με το επιτυχημένο 9ο Πρωτάθλημα

Πανευρωπαϊκό επίκεντρο για την πολεμική τέχνη Kyokushin Karate τα Τρίκαλα, με τη διοργάνωση την 9η Μαΐου 2026, του 9ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Kyokushin της WKB. Ένα άθλημα που για πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα με μια τόσο μεγάλη και ιδιαίτερης σημασίας διοργάνωση και δη στο κέντρο της χώρας, στα Τρίκαλα.

Στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Τρικκαίων, το Σάββατο ήταν μια μέρα χωριστή. Περίπου 450 αθλητές/τριες, μαζί με εκατοντάδες συνοδούς (που ανέβασαν τον αριθμό των επισκεπτών/τριών σε πάνω από 700) μετείχαν στο Πρωτάθλημα, διαδίδοντας το άθλημα που στα γιαπωνέζικα σημαίνει «απόλυτη αλήθεια»

Προωθεί, δε, ως φιλοσοφία το «Έχε το κεφάλι σου χαμηλά (σεμνότητα), τα μάτια ψηλά (φιλοδοξία), το στόμα κλειστό (γαλήνη). Να είσαι ευσεβής απέναντι στην οικογένεια και τους προγόνους σου και ωφέλησε τους άλλους».

Αυτές οι αρχές υλοποιούνται και γίνονται κτήμα των αθλητών/τριών μέσω συγκεκριμένης προπόνησης. Οπότε παρουσιάστηκαν στους αγώνες, που με μέγιστη επιτυχία άριστη, ευρωπαϊκών προδιαγραφών οργάνωση, διεξήχθησαν στα Τρίκαλα, παρόντος του προέδρου της WKB (World Kyokushin Budokai) κ. Pedro Fernandez Roiz, ο οποίος απηύθυνε τη σχετική κεντρική ομιλία.

Το πρωτάθλημα συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας, τους Δήμους Τρικκαίων και Μετεώρων και δεκάδες χορηγούς, τον Α.Σ. Budokai «ΜΑΧΗΤΕΣ» Τρικάλων με προπονητή τον κ. Ιωάννη Παπαπούλιο, και από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του «οικοδεσπότη» Δήμου Τρικκαίων, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, καθώς και ο Δήμαρχος Κουρίου Κύπρου (αδελφοποιημένου με τον Δ. Τρικκαίων), Παντελής Γεωργίου.

Νωρίτερα, είχε απευθύνει χαιρετισμό ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Θανάσης Ξάφος, ενώ βραβεύτηκαν τόσο οι προαναφερόμενοι, όσο και οι Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, οι Δήμαρχοι Μετεώρων Λευτέρης Αρβαμόπουλος, Πύλης Κώστας Μαράβας (διά του παρόντος αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης & Αθλητισμού Σωτήρη Αγγέλη) και Παλαμά Σωκράτης Δασκαλόπουλος.

Τις απονομές έκανε ο Shihan κ. Ιωάννης Παπαπούλιος, πρόεδρος του Budokai Greece.

Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησαν επίσης, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη και ο δημοτικός σύμβουλος Ακης Αναστασίου, ενώ παραβρέθηκε η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ, Βίβιαν Τέγου.

Οι αγώνες είχαν ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου, στις κατηγορίες Kata και Kumite, για Παιδικό, Εφηβικό, Ενηλίκων και Βετεράνων, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα, τόσο στους εκατοντάδες Ευρωπαίους επισκέπτες, όσο και στους τρικαλινούς θεατέ, που για πρώτη φορά είδαν από κοντά θέαμα πολεμικών τεχνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

