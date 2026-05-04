Πανευρωπαϊκοί αγώνες πολεμικών τεχνών στα Τρίκαλα, με 450 αθλητές

Το 9ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kyokushin της WKB φιλοξενεί η πόλη των Τρικάλων και συγκεκριμένα το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Τρικκαίων. Το Σάββατο 9 Μαΐου τα Τρίκαλα υποδέχονται 450 αθλητές και αθλήτριες από χώρες της Ευρώπης, ανεβάζοντας, μαζί με τους συνοδούς, σε πάνω από 700, τα άτομα που θα βρίσκονται επί τριήμερο (8 – 10 Μαΐου 2026) στη θεσσαλική πόλη.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχου επιπέδου διοργάνωση δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στην Ελλάδα και τα Τρίκαλα είναι η πρώτη πόλη που υποδέχονται μια διοργάνωση ξεχωριστή στον χώρο των πολεμικών τεχνών.

Το πρωτάθλημα συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας, τους Δήμους Τρικκαίων και Μετεώρων και δεκάδες χορηγούς, τον Α.Σ. Budokai «ΜΑΧΗΤΕΣ» Τρικάλων με προπονητή τον κ. Ιωάννη Παπαπούλιο, και από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η οργανωτική επιτροπή διευθετεί τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για αγώνες που αναμένεται να είναι στο υψηλότερο από ποτέ επίπεδο, τηρώντας αυστηρά τα παγκόσμια πρότυπα της World Kyokushin Budokai. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις κατηγορίες Παιδικό, Εφηβικό, Ενηλίκων και Βετεράνων. Οι αθλητές/τριες ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και επικεντρώνονται στον στόχο τους, την κατάκτηση της κορυφής.

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων βρίσκεται αναλυτικά στον σύνδεσμο kyokushinbudokai.gr.

