Πανελλήνιο πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος στα Τρίκαλα σε κλίμα πένθους

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου θα διεξαχθεί την Κυριακή (1/2) στο προπονητικό κέντρο «Σκαμνιές», στην Πηγή Τρικάλων.

Η διεξαγωγή της διοργάνωσης έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία, καθώς ολόκληρη η Ελλάδα – και ειδικά η ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων – παραμένει συγκλονισμένη από τον τραγικό χαμό πέντε γυναικών στη μεγάλη έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», αλλά και από τον άδικο χαμό επτά φίλων του ΠΑΟΚ στην άσφαλτο της Ρουμανίας.

Ο ΣΕΓΑΣ, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, ακύρωσε την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, καθώς και όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Κατά την έναρξη της διοργάνωσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα φέρουν μαύρο διακριτικό πένθους στην αγωνιστική τους εμφάνιση.

Η διοργάνωση θα συγκεντρώσει κορυφαία ονόματα των μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, σε έναν αγώνα που για πολλούς θα αποτελέσει δυνατό τεστ ενόψει του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου και των επόμενων διοργανώσεων σάλας, ενώ για κάποιους άλλους θα λειτουργήσει ως προετοιμασία ενόψει του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας.

Στα Τρίκαλα θα βρεθούν ο δεύτερος του περσινού αγώνα Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου), ο νικητής του Ημιμαραθωνίου του 2025 Νίκος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) και ο τρίτος της περσινής διοργάνωσης Γιώργος Σταμούλης (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου). Θέση εκκίνησης θα πάρουν επίσης οι Παναγιώτης Καραΐσκος (ΝΓΣ Ηρακλής), Ορφέας Ιωάννου (Παναξιακός), Νέστορας Κολιός (ΑΓΣΙ), Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) και Παναγιώτης Πετρουλάκης (ΓΑΣ Ιλισσός).

Ο περσινός νικητής Παναγιώτης Μπιτάδος θα απουσιάσει από τη διοργάνωση, καθώς βρίσκεται στην Κολομβία για προετοιμασία, ενόψει της συμμετοχής του σε Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Στις γυναίκες, η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) θα επιδιώξει να υπερασπιστεί την περσινή της νίκη – ήταν νικήτρια και το 2023 – που αποτέλεσε την απαρχή μιας σειράς εξαιρετικών εμφανίσεων στη διάρκεια του 2025. Η Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου), σταθερή αξία στις μεσαίες αποστάσεις, ήταν δεύτερη στον περσινό αγώνα και θα επιδιώξει εκ νέου την παρουσία της στο βάθρο. Με αξιώσεις θα μπει στη διοργάνωση και η Ανδριάνα Μποντιώτη (ΠΑΟ), η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στους αγώνες κλειστού στίβου.

Παρούσες σε ένα ακόμη Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα είναι οι Γιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός), Σταματία Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής) και Ανθή Κυριακοπούλου (ΠΑΟ). Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή της Αναστασίας Μαρινάκου (ΑΕΚ), που συνεχίζει την προετοιμασία της για τον Ημιμαραθώνιο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συμμετοχές και στις μικρότερες κατηγορίες, με τη νικήτρια πέρυσι στις Κ18 Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος) και την έκτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Τάμπερε στα 1.500 μ., Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης), να έχουν τον πρώτο λόγο στις Γυναίκες Κ20. Στην αντίστοιχη κατηγορία των αγοριών ξεχωρίζουν οι Νίκος Μπιλιανός (ΑΟ Πέλοψ), Δημήτρης Αγγελακόπουλος (Έσπερος Λαμίας), Ορέστης Μουχλιανίτης (ΑΟ Κέρκυρας 2015) και Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (ΑΟ Πέλοψ).

Ο περσινός νικητής στα Κ20, Φίλιππος Σιώμος – Γκίζας (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), είναι το φαβορί για τη νίκη στα 8 χλμ. Ανδρών Κ23. Με αξιώσεις θα αγωνιστούν ακόμη ο δεύτερος και ο τρίτος του περσινού αγώνα, Διονύσης Καψάλης (ΓΑΣ Αγρινίου) και Παναγιώτης Ζυγούρης (ΣΑΚΑ), αντίστοιχα, καθώς και ο Γιάννης Γιαννόπουλος (ΑΟ Πέλοψ), δεύτερος πέρυσι στην κατηγορία Κ20.

Ο νικητής του 2025 στους Άνδρες Κ23, Γιώργος Κύρτσης (ΓΑΣ Αγρινίου) αναρρώνει από τον περσινό σοβαρό τραυματισμό του (ρήξη αχίλλειου τένοντα) και θα απουσιάσει από τον φετινό αγώνα.

Χωρίς το μεγάλο φαβορί θα διεξαχθεί η κούρσα των 6 χλμ. Γυναικών Κ23, με τη Δήμητρα Ντάσκα (ΓΣ Τρικάλων) να έχει το προβάδισμα για τη νίκη.

Η διαδρομή θα είναι φέτος αυξημένης δυσκολίας, με την προσθήκη εναλλαγών τύπου S στους υπάρχοντες λόφους, τις αμμοπαγίδες και τα εμπόδια από κορμούς. Την προσπάθεια των συμμετεχόντων αναμένεται να δυσκολέψουν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών έχουν επιβαρύνει τον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας αρκετή λάσπη, ενώ η πρόγνωση του καιρού προβλέπει νέα βροχόπτωση.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο Youtube.

Το πρόγραμμα



10:00 4χλμ. Γυναικών Κ20



10:20 3χλμ. Γυναικών Κ18



10:35 3χλμ. Αγοριών Κ16



10:55 2χλμ. Κοριτσιών Κ16



11:15 4χλμ. Ανδρών Κ18



11:35 8χλμ.Γυναικών και 6χλμ. Γυναικών Κ23



12:15 6χλμ. Ανδρών Κ20 12:45



10χλμ. Ανδρών και 8χλμ. Ανδρών Κ23