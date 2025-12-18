Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: Με… φόρα από την Κωνσταντινούπολη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δυσκολεύτηκε για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όμως στην τελική ευθεία μίλησε η ποιότητα, η εμπειρία και το βάθος του ρόστερ. Οι «πράσινοι» ανέβασαν ρυθμό στην τελευταία περίοδο, έλεγξαν πλήρως το παιχνίδι και έφτασαν στη νίκη με 93-82, κατακτώντας την 11η νίκη στη Euroleague και δείχνοντας ότι βρίσκονται σε ανοδική πορεία.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, η Χάποελ Τελ Αβίβ μπήκε με μεγαλύτερη ενέργεια. Ο Οτούρου δημιούργησε σοβαρά ζητήματα κοντά στο καλάθι και οι φιλοξενούμενοι πήραν μικρό προβάδισμα στο τρίλεπτο (7-8), με τον Φαρίντ να σκοράρει με συνέπεια, αλλά να έχει θέματα στην άμυνα. Ο Εργκίν Αταμάν αντέδρασε γρήγορα, περνώντας στο παρκέ τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αντί του Ντίνου Μήτογλου, κίνηση που άλλαξε άμεσα την εικόνα. Ο Ισπανός έδωσε ένταση, σκορ και αυτοπεποίθηση, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να «τρέχει» σε 94 δευτερόλεπτα ένα 10-0 σερί και να φτάνει στο +9 (17-8). Ο Δημήτρης Ιτούδης ανακάτεψε τα σχήματα, κυρίως στην περιφέρεια, και με μπροστάρη τον Ένις η Χάποελ μάζεψε τη διαφορά, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 22-17.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε σε υψηλό τέμπο. Τα καλάθια έρχονταν το ένα μετά το άλλο, με τον Γιούρτσεβεν να κυριαρχεί επιθετικά, αλλά τον Κρις Τζόουνς να αντιμετωπίζει προβλήματα στην άμυνα. Ο Μάλκολμ κράτησε τη Χάποελ κοντά στο σκορ (31-26), ενώ όσο περνούσε η ώρα ο Αμερικανός φόργουορντ των φιλοξενούμενων έμοιαζε δύσκολο να περιοριστεί. Από την άλλη πλευρά, οι γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR σκόραραν από κοντά, όμως τα μακρινά σουτ δεν μπήκαν, με τον Χουάντσο να μετρά 1/6 τρίποντα, στοιχείο που δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να ξεφύγουν περισσότερο (39-32). Ο Αταμάν τον πέρασε στον πάγκο, αλλά η επιλογή αυτή δεν βοήθησε, καθώς τα περιφερειακά σουτ της Χάποελ πλήθαιναν και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους μπροστά 45-46.

Στην επανέναρξη, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Κένεθ Φαρίντ έδωσαν τον τόνο. Ο Έλληνας φόργουορντ πρόσφερε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, με τρίποντο και ασίστ, ενώ ο Φαρίντ έκοψε τον Οτούρου και κυριάρχησε στα ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έτρεξε 9-0 σερί και προηγήθηκε 54-46, όμως η απάντηση ήρθε άμεσα. Με πρωταγωνιστή τον Ένις, η Χάποελ απάντησε με 0-10 σερί, πέρασε μπροστά 54-56 και έδειξε ότι δεν θα παραδώσει το παιχνίδι. Ο Αταμάν αναζήτησε λύσεις, με την είσοδο του Γιούρτσεβεν να δίνει πόντους, αλλά και αμυντικά προβλήματα, καθώς έπεφτε στις προσποιήσεις. Το τρίτο δεκάλεπτο κύλησε σε κακό ρυθμό και για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει θέματα στα αμυντικά ριμπάουντ, χωρίς όμως οι Ισραηλινοί να το εκμεταλλευτούν. Το σκορ στο 30’ έγραψε 65-62.

Στην τέταρτη περίοδο, οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι. Ο Κώστας Σλούκας, που μέχρι τότε δεν είχε μπει δυναμικά στο παιχνίδι, βγήκε μπροστά, ενώ η αμυντική προσήλωση του Τζέριαν Γκραντ έδωσε τον τόνο. Μέσα σε 75 δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε τη διαφορά στο +10 (72-62). Στη συνέχεια, ο Κέντρικ Ναν πήρε πρωτοβουλίες στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν από τη γραμμή των βολών και το τρίποντο του Οσμάν έστειλε τη διαφορά στο +14 (80-66). Η Χάποελ έδειχνε να χάνει τον έλεγχο, με χαρακτηριστικό το 39% στις βολές (7/18), στοιχείο που επέτρεψε στους «πράσινους» να κρατήσουν σταθερά το προβάδισμα (87-73). Δύο αμυντικές αδράνειες ανάγκασαν τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ, καθώς η διαφορά έπεσε στο +9 (87-78), 104 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έμεινε ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών και «κλείδωσε» τη νίκη με το τελικό 93-82, επιβεβαιώνοντας ότι ανεβάζει σταθερά επίπεδο και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σε όλη την Ευρώπη.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82