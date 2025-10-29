Παναθηναϊκός: Φίλαθλος σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου και κέρδισε 3.000 ευρώ – Δείτε βίντεο

Χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας του, αλλά και με γεμάτη τσέπη έφυγε από το κλειστό του ΟΑΚΑ το βράδυ της Τρίτης (29/10) ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός – Μακάμπι 99-85: Νίκησε και το άγχος με εξαιρετικούς Σορτς και Γιούρτσεβεν

Ο Δημήτρης, όπως είναι το όνομα του, όχι μόνο είδε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κερδίζει την Μακάμπι με 99-85 αλλά έφυγε από το ΟΑΚΑ με 3.000 ευρώ στην τσέπη.

Ο λόγος; Το τρίποντο που πέτυχε από τη μέση του γηπέδου στο ημίχρονο του αγώνα με τον ίδιο να τρελαίνεται και να αποθεώνεται από τους φιλάθλους

Δείτε το βίντεο με το τρίποντο που χάρισε 3.000 ευρώ στον φίλαθλο του Παναθηναϊκού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

πΑ