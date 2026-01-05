Παναθηναϊκός: «Συμφωνία με Γκρέμιο για Τετέ – Στα 6,2 εκατ. ευρώ και 20% ποσοστό μεταπώλησης το deal» γράφουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας

Δεδομένη θεωρούν πλέον τα ΜΜΕ στη Βραζιλία τη μετακίνηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Εντουάρντο Γκαμπάρντο, η Γκρέμιο συμφώνησε να αγοράσει τον Τέτε από τον Παναθηναϊκό έναντι 6.200.000 ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις σε διάστημα τεσσάρων ετών, έως το 2029. Ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει το 20% από μια μελλοντική πώληση.

Όπως αναφέρεται, ο Τέτε αυτή την εβδομάδα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Γκρέμιο.