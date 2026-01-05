Αθλητικά

Παναθηναϊκός: «Συμφωνία με Γκρέμιο για Τετέ – Στα 6,2 εκατ. ευρώ και 20% ποσοστό μεταπώλησης το deal» γράφουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει για Τετέ: «Καμία πρόταση, δεν παραχωρείται δανεικός»

Δεδομένη θεωρούν πλέον τα ΜΜΕ στη Βραζιλία τη μετακίνηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στη Γκρέμιο.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Εντουάρντο Γκαμπάρντο, η Γκρέμιο συμφώνησε να αγοράσει τον Τέτε από τον Παναθηναϊκό έναντι 6.200.000 ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε δόσεις σε διάστημα τεσσάρων ετών, έως το 2029. Ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει το 20% από μια μελλοντική πώληση.

Όπως αναφέρεται, ο Τέτε αυτή την εβδομάδα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Γκρέμιο.

Πηγή enikos.gr

