Παναθηναϊκός: «Πράσινος» έως το 2030 ο Αντίνο – Έρχεται στην Αθήνα μέσα στο Σαββατοκύριακο

Η οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ, για τη μεταγραφή του Αντίνο Σαντίνο που είχε «κλειδώσει» απ’ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (16/1), αποτυπώθηκε κι εγγράφως, με την ομάδα της Αργεντινής να στέλνει υπογεγραμμένα και τα έγγραφα του μεγάλου «deal» και να οριστικοποιεί τη μετακίνηση του παίκτη στο «τριφύλλι».

Ο 20χρονος διεθνής με την U20 της Αργεντινής εξτρέμ, μαζί με την οικογένειά του, θα ταξιδέψουν μέσα στο Σαββατοκύριακο (17-18/1) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, με ετήσιες αποδοχές στο 1,1 εκατ. ευρώ.

Η δε συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ, «έκλεισε» στα 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να πληρωθεί κι ένα ποσό περίπου 500.000 ευρώ, που αφορά φόρους και διάφορους άλλους όρους του «deal».

Οι «πράσινοι» δούλεψαν με υπομονή και επιμονή την υπόθεση εδώ και μέρες, παρά τα αλλεπάλληλα «μπρος-πίσω» του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ. Είχαν και δικό τους άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του κλαμπ στις διαπραγματεύσεις που έγιναν επί αργεντίνικου εδάφους και πλέον ο νεαρός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να ταξιδέψει για τη μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται στην καριέρα του.

Αποχωρεί ως ελεύθερος ο Νίκας – Προτεραιότητά του το εξωτερικό

Εκτός απ’ τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, προχωρούν βήμα με το βήμα και οι αποχωρήσεις που θα αποφορτίσουν το ρόστερ της ομάδας.

Μετά τους Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του), Φίλιπ Μαξ («έσπασε» το συμβόλαιό του), Ματέους Τετέ (πωλήθηκε στην Γκρέμιο για 6,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους), Αντριάνο Μπρέγκου (ελεύθερος στον Παναιτωλικό) και Μιγκέλ Ταβάρες (δανεικός στην Κηφισιά), αποχωρεί απ’ το «τριφύλλι» κι ο Γιώργος Νίκας.

Ο 26χρονος Έλληνας μέσος αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες του την Παρασκευή (16/1) στο «Γ. Καλαφάτης» και θα μείνει ελεύθερος, χαρίζοντας τον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Για την απόκτησή του έχουν δείξει ενδιαφέρον ομάδες της Super League όπως ο Παναιτωλικός, ο Ατρόμητος κι ο Λεβαδειακός, ωστόσο, ο ίδιος είναι σε συζητήσεις με ομάδα του εξωτερικού.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ