Παναθηναϊκός: «Πράσινος» έως το 2029 ο Ντίνος Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός και ο Ντίνος Μήτογλου θα πορευθούν μαζί για αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σήμερα (29/10) σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους, που θα έχει ισχύ έως το 2029.

Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ, γεννημένος το 1996 και ύψους 2,10μ., αποτελεί βασικό μέλος του κορμού των «πρασίνων» και έναν αθλητή που έχει εξελιχθεί και γιγαντωθεί μέσα στον σύλλογο. Με τη σταθερότητά του και τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει αποδείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο.

Από το 2017, ο Μήτογλου έχει αγωνιστεί σε 190 παιχνίδια της EuroLeague, εκ των οποίων τα 13 με την Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν 2021-22. Στο σύνολο της πορείας του στη διοργάνωση, μετρά κατά μέσο όρο 7,3 πόντους και 4,2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τη φετινή χρονιά, ο 28χρονος άσος έχει καταγράψει συμμετοχή σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague, μετρώνοντας μέσο όρο 5,1 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 13:21 λεπτά συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ αποτελεί και αγαπημένο παίκτη του γιού του «ισχυρού άνδρα» της ΚΑΕ, Παύλου.