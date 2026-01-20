Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Επιστροφή στις νίκες θέλουν οι Πράσινοι

Επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο, αναζητά ο Παναθηναϊκός, την Τρίτη (20/1, 21:15), όταν υποδέχεται την Μπασκόνια, στο Telekom Center Athens, για την 23η αγωνιστική. Η Μπασκόνια προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 89-75 επί της Αναντολού Εφές για την 22η αγωνιστική, ενώ στην 21η είχε επικρατήσει με 78-73 στη Βιτόρια της Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 13-9 και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ οι Βάσκοι έχουν ρεκόρ 8-14 και βρίσκονται στην 15η θέση.

Οι «πράσινοι» που μετρούν τρεις ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους στη Euroleague θα παραταχθούν απέναντι στους Βάσκους, χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ενώ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καθώς ξεπέρασε την ίωση.

Στη Βιτόρια, για την 3η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 86-84 με buzzer-beater του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν θ’ αγωνιστεί την Τρίτη (19/1).

Ο Παναθηναϊκός σημειώνει 87 πόντους μ.ο., ενώ οι Βάσκοι 87,5 μ.ο. Στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός υπερέχει με 85 πόντους μέσο όρο, ενώ η Μπασκόνια δέχεται 90,5 πόντους μέσο όρο. Οι Βάσκοι μαζεύεουν 36,3 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 35 ριμπάουντ μ.ο. Καλύτερος της αντιπάλου του είναι ο Παναθηναϊκός σε ασίστ (19,2 έναντι 17,4) και σε ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα (57,1% έναντι 51%).

Στον αγώνα Παναθηναϊκός-Μπασκόνια ορίστηκαν οι διαιτητές Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Το πρόγραμμα της 23ης και της 24ης αγωνιστικής στη Eurolegue έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20-21/1)

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19:15

Παναθηναϊκός-Μπασκόνια (Ισπανία) 21:15

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μονακό (Μονακό)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6

Μονακό (Μονακό) 15-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7

Βαλένθια (Ισπανία) 14-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8

Ολυμπιακός 13-8

Παναθηναϊκός 13-9

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13

Παρί (Γαλλία) 7-14

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14

Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16

Παρτιζάν (Σερβία) 6-16

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22-23/1)

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ολυμπιακός 19:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παναθηναϊκός 21:05

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρί (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Μονακό)

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου