Παναθηναϊκός: Με 24 παίκτες η αποστολή των «πράσινων» για τον Βόλο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση την Παρασκευή (31/10) την προετοιμασία του στο «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της σαββατιάτικης (1/11, 18:00) εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε ξανά μαζί του στην αποστολή της ομάδας τους νεαρούς Αντριάνο Μπρέγκου και Έλτον Φικάι που τα πήγαν εξαιρετικά στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, επιβραβεύοντάς τους για την προσπάθειά τους. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, έδωσαν έμφαση στην τακτική και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος, ενώ θεραπεία έκαναν οι Καλάμπρια, Σάντσες που έμειναν εκτός αποστολής. Στον αντίποδα επέστρεψαν οι Τζούριτσιτς και Τσέριν που πήραν «ανάσες» στον προηγούμενο αγώνα Κυπέλλου.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα που βρίσκονται στην24μελή αποστολή του αγώνα. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ