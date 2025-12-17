Παναθηναϊκός: Θέλει τον Κέπα της Άρσεναλ δανεικό για 6 μήνες

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Κέπα Αριθαμπαλάγκα Ρεβουέλτα! Ο 31χρονος Ισπανός τερματοφύλακας που ανήκει στην Άρσεναλ, είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «Πράσινοι» για εξάμηνο δανεισμό, με δεδομένη ενίσχυση ανάμεσα στα δοκάρια του εν όψει του Ιανουαρίου.

Ο Αλμπάν Λαφόν θα βρίσκεται στο Κύπελλο Αφρικής (21/12-18/1) με την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Μπαρτολιμιέι Ντραγκόβσκι.

Ο Κέπα Αριθαμπαλάγκα είναι θετικός στη …μετακίνηση αυτή , αφού μετράει μόλις δύο συμμετοχές με την Άρσεναλ -στο Carabao Cup- και θέλει αγώνες, ώστε να μην χάσει το καλοκαιρινό ραντεβού με το Μουντιάλ του 2026 , προσπαθώντας να είναι στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καλύψει το συμβόλαιο του Κέπα για το χρονικό διάστημα του δανεισμού του, ενώ σημαντικό είναι πως εκπροσωπείται από το ίδιο γραφείο μάνατζερ με τον Μαδριλένο προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.

Γεννημένος (3/10/1994) στην Παμπλόνα, διεθνής (13 συμμετοχές), ξεκίνησε ξεκίνησε την Πονφεραντίνα και Βαγιαδολίδ) καριέρα του από την Μπασκόνια, πριν πάει στην Αθλέτικ Μπαιλμπάο (δανεικός σε και το καλοκαίρι του 2018 ακριβότερη μεταγραφή τερματοφύλακα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με την Τσέλσι να βγάζει 80.000.000 ευρώ από τα ταμεία της για να τον ντύσει με τη φανέλα της.

Στη συνέχεια δόθηκε δανεικός σε Ρεάλ Μαδρίτης (2023-24) και Μπόρνμουθ (2024-25), πριν πάει στην Άρσεναλ.