Παναθηναϊκός – Αταμάν: «Αν φτάσουμε στο Final 4 της Euroleague, τότε μέσα στο γήπεδό μας… θα νικήσουμε»

Την πεποίθηση πως εφόσον καταφέρει να προκριθεί στο Final 4 της Αθήνας τον ερχόμενο Μάιο, ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει τον τίτλο της Euroleague, μέσα στη δική του έδρα, το Telekom Center Athens, εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στην “Gazzetta dello Sport” και η οποία δημοσιεύτηκε ανήμερα της αναμέτρησης των «πρασίνων» με την Αρμάνι Μιλάνο (11/12, 21:30), για την 15η αγωνιστική.

Αναλυτικά, ο Εργκίν Αταμάν επισήμανε στη συνέντευξή του “ Gazzetta dello Sport”:

Σχετικά με την άποψή του για την υπό δημιουργία Λίγκα “NBA Europe”, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού απάντησε: «Για εμάς τους επαγγελματίες, είναι κάτι καλό, φυσικά, αλλά μου φαίνεται ακόμη πολύ μακρινό. Δεν ξέρω πώς μπορούν να “ χτιστούν” ανταγωνιστικές ομάδες στο Μάντσεστερ, το Λονδίνο και τη Ρώμη σε έναν χρόνο. Πίστευα από την πρώτη μέρα ότι αν η Euroleague συμμετείχε σε αυτό το εγχείρημα με όλες τις κορυφαίες ομάδες της, θα μπορούσε να είναι πολύτιμο, αλλά ένας κόσμος του μπάσκετ με τόσα πολλά διαφορετικά Κύπελλα, και ανθρώπους που δεν ξέρουν ποιο να ακολουθήσουν, δεν θα ήταν σοβαρό.

Δεν υπάρχουν ομάδες από τη Σερβία, την πατρίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν όλο και λιγότερο το NBA και περισσότερο την Euroleague. Η ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι πολύ διαφορετική από την αμερικανική. Το να έχεις μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι αρκετό για να περιμένεις ότι θα “μεταφραστεί” και στο μπάσκετ αν δεν υπάρχουν σούπερ σταρ. Έχω την εμπειρία της Γαλατασαράι. Όταν είχαμε σπουδαίους παίκτες, οι οπαδοί έρχονταν, αλλιώς όλοι συνέχιζαν να παρακολουθούν το ποδόσφαιρο. Με αυτή τη μορφή, νομίζω ότι το NBA Europe αποτυγχάνει.

Το NBA Europe έχει νόημα με τις ομάδες της Euroleague και το μάρκετινγκ του NBA, και ίσως αν υπάρχει ανταγωνισμός με τις αμερικανικές ομάδες. Το NBA σκέφτεται τα γεμάτα στάδια όταν έρχεται να παίξει στο Λονδίνο ή το Παρίσι, αλλά αν έχεις έναν αγώνα Παρί εναντίον Μάντσεστερ χωρίς σούπερ σταρ, πόσοι άνθρωποι θα πάνε; Εξακολουθούν να βλέπουν την Ευρώπη ως τον τρίτο κόσμο, αλλά αυτό δεν ισχύει, και το είδαμε ακόμη και στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες: η καλύτερη αμερικανική ομάδα έχανε από τη Σερβία», ανέφερε ο κόουτς Αταμάν σε σχέση με το NBA Europe.

Αταμάν: «Ο πρωταθλητής Ευρώπης είναι ομάδα επιπέδου πλέι οφ του NBA»

Kληθείς να συγκρίνει τις ομάδες του ΝΒΑ με εκείνες της Euroleague, ο Αταμάν είπε: «Η ιδέα μου είναι ότι ο πρωταθλητής της Euroleague, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι μια ομάδα επιπέδου πλέι οφ του NBA. Οι καλύτερες ομάδες της Euroleague, αυτές που φτάνουν στο φάιναλ φορ, είναι ομάδες επιπέδου πλέι οφ του NBA. Γι’ αυτό τη χρονιά που κατακτήσαμε τη Euroleague, είπα ότι μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε τους Μπόστον Σέλτικς: θεωρούσαν τους εαυτούς τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά είπα: “Όχι, ελάτε να μας νικήσετε και τότε θα είστε εσείς”».

Και στη συνέχεια ανέφερε: «Είναι πολύ ισορροπημένο. Πίσω από την πρώτη Χάποελ, είμαστε πέντε ή έξι ομάδες με διαφορά δύο βαθμών, όλες παλεύοντας μέχρι το τέλος για να μπουν στο Final Four. Δυσκολευτήκαμε, δεν είχαμε τους τρεις βασικούς ψηλούς μας ταυτόχρονα, κάτι που μας κόστισε μερικές ήττες, αλλά θα έλεγα ότι ανακάμψαμε με νίκες στη Μαδρίτη, την Κωνσταντινούπολη και το Παρίσι».

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τις αντιδράσεις του. Είπε πως δεν ανακατεύει την πολιτική με το μπάσκετ και πως δεν φοβάται να εκφραστεί, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με την… συνταγή της νίκης, δήλωσε: «Το διασκεδάζω. Κάνω αυτό που έχω στην καρδιά μου και δεν φοβάμαι να το εκφράσω. Δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι στην πολιτική, ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδου. Πιστεύω ότι οι μάχες για τους μεγαλύτερους στόχους μπορούν να κερδηθούν μόνο μέσω της συνέργειας με τον σύλλογο, τους παίκτες και τους οπαδούς. Μου αρέσει να αγωνίζομαι δίπλα τους. Και ως ηγέτης, πρέπει πάντα να έχεις το θάρρος να βάζεις τον εαυτό σου μπροστά».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Έτορε Μεσίνα τους οποίους σέβεται απεριόριστα, απάντησε ότι: «Στο επάγγελμά μας, δεν υπάρχει χρόνος για να ασχοληθούμε με την ιστορία. Αυτό που μετράει είναι τι κάνεις σήμερα και τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια. Δυστυχώς, τόσο για τον Ομπράντοβιτς όσο και για τον Μεσίνα, η πραγματικότητα είναι ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν υπάρξει τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, ειδικά στη Euroleague. Αλλά είναι σπουδαίοι προπονητές και στο μέλλον, σε ένα άλλο περιβάλλον, θα μπορούσαν να τα πάνε ακόμη καλύτερα».

Τέλος, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον στόχο του Παναθηναϊκού στη Euroleague την τρέχουσα σεζόν κι ενώ το φάιναλ φορ να φιλοξενείται φέτος στην Αθήνα. «Δεν θα πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Αν φτάσουμε εκεί, θα έχουμε το τεράστιο πλεονέκτημα ότι θα αγωνιστούμε στο δικό μας γήπεδο. Και τότε, μπορώ να πω ότι θα νικήσουμε,» εξέφρασε την πεποίθηση ο Τούρκος προπονητής των «πρασίνων».