Παγκόσμιο Ταεκβοντό: Μέχρι τα προημιτελικά έφτασε η Φανή Τζέλη του ΣΟΑΤ

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών που διεξάγεται στην Κίνα η Φανή Τζέλη του ΣΟΑΤ.

Η Τρικαλινή πρωταθλήτρια βρέθηκε μία ανάσα από το μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση, αλλά κάμφθηκε στα προημιτελικά των 57κ. από την Κινέζα Λούο.

Η πορεία της Τζέλη ξεκίνησε από τις 64, όπου αντιμετώπισε την Νορβηγιδα Χάνσεν. Με μεγάλη εμφάνιση επικράτησε με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τις «32». Εκεί αντιμετώπισε την χάλκινη Ολυμπιονίκη του Παρισιού Παρκ. Απέναντι στην Καναδή, ήταν ασυναγώνιστη και νίκησε με 2-0, σημειώνοντας ακόμη μία μεγάλη νίκη στην καριέρα της.

Επόμενη αντίπαλος η Ιταλίδα Χαλβάνι για τη φάση των «16». Η Τζέλη παρά το γεγονός ότι έχασε τον πρώτο γύρο, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να επικρατήσει με 2-1, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Στον αγώνα μεταλλίων η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε με 2-0 από την Κινέζα Λούο και ταυτόχρονα την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ