Πέταξε άλλους δύο βαθμούς ο ΑΟΤ

Ούτε στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων έπεισε ο ΑΟΤ ότι είναι αντάξιος των προσδοκιών και των στόχων που έχει θέσει για την φετινή χρονιά.

Απέναντι στην προτελευταία ομάδα του πρωταθλήματος, την Πρόοδο Ρωγών, που αγωνίστηκε με πάθος και φιλότιμο πέταξε άλλους δύο βαθμούς καθώς αναδείχτηκε ισόπαλος με 1-1.

Τα Τρίκαλα είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα, ωστόσο και πάλι εμφάνισαν προβλήματα στην τελική προσπάθεια χάνοντας κάμποσες ευκαιρίες να σκοράρουν.

Λίγο μετά την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα τα Τρίκαλα ευτύχησαν να προηγηθούν με τον Άνθη ο οποίος αφού πήρε την πάσα του Λαζαρίνα πέρασε σαν …σταματημένο τον αντίπαλο του και από πλάγια θέση νίκησε τον Νικολαϊδη για να σημειώσει το 0-1.

Τα Τρίκαλα πιθανότατα νόμισαν ότι το παιχνίδι τελείωσε εκεί και αντί να κάνουν προσπάθεια για να σημειώσουν και δεύτερο τέρμα ώστε να «κλειδώσουν» το παιχνίδι χαλάρωσαν και έτσι οι γηπεδούχοι στο 74’ μετά από κόρνερ του Χρηστογιάννη ισοφάρισαν με κεφαλιά του Μπεζεβέγκη στην μοναδική ίσως απειλητική φάση που δημιούργησαν στο παιχνίδι.

Το γεγονός αυτό έκοψε τα πόδια των παικτών του Νεμπεγλέρα που στην συνέχεια δεν κατάφεραν να απειλήσουν ούτε μία φορά τον Νικολαϊδη για να πάρουν το τρίποντο.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε την ομάδα των Τρικάλων να «κλωτσά» άλλους δύο βαθμούς και να αδυνατεί να βρει έναν ρυθμό που θα της επιτρέψει να βγει στην κορυφή.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πρόοδος Ρωγών (Γιώργος Νταλάκας): Νικολαίδης, Δήμος, Λάκκας, Δημουλάς, Νάστος (81′ Παπανδρέου), Τσιάμης, Σιδηρόπουλος, Χρηστογιάννης (89′ Καλαμπόκης), Μπότσαρης (81΄ Σακκάς), Γιάννος (89′ Τσώρης), Μπεζεβέγκης

ΑΟ Τρίκαλα (Κώστας Νεμπεγλέρας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης, Λαμπίρης, Ορφανός, Σουλιώτης (78΄ Ίτσιος), Άνθης, Κατσαμάγκας, Ιορδανίδης (75′ Σαμαντάς), Λουκάς (46΄ Ναζίμ), Μέτσε, Μηλιώτης (75΄Αντερέμι)

