Πάτρα: Οπαδός μπούκαρε στο παρκέ και έσπρωξε παίκτη του Απόλλωνα – ΒΙΝΤΕΟ

Περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα του Απόλλωνα Πάτρας με τον Εθνικό Λιβαδειάς για την National League του πρωταθλήματος μπάσκετ, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο παρκέ και να σπρώχνει έναν από τους αθλητές.

Συγκεκριμένα, στο 8ο λεπτό του 3ου δεκαλέπτου της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική του β’ ομίλου της National League 1, ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων, Πιέρ, πέτυχε καλάθι σε γρήγορη αντεπίθεση, ζητώντας και φάουλ από τους διαιτητές.

Σε εκείνο το σημείο, ένα άνδρας μπούκαρε στο παρκέ, κινήθηκε προς το μέρος του Πιέρ και τον έσπρωξε, με τον γκαρντ του Απόλλωνα Πάτρας να κοιτάει με απορία.

Οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι και ζήτησαν από την αστυνομία να επέμβει, προκειμένου να απομακρυνθεί ο εισβολέας.

Δείτε το περιστατικό: