Πάνω από 1.000 αθλητές στα Τρίκαλα για το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ20

Μια ακόμη μεγάλη στιβική διοργάνωση φιλοξενούν τα Τρίκαλα.

Ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ 20, το Σάββατο 4 & την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα».

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΠΕ Τρικάλων και του Δήμου Τρικκαίων, στο κέντρο της Ελλάδας, το διήμερο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συγκεντρώνει το μέλλον και τις ελπίδες του ελληνικού στίβου, σε σειρά αγωνισμάτων.

Θα μετάσχουν 1.057 συνολικά αθλητές και αθλήτριες από 204 σωματεία από όλη τη χώρα, που έχουν γεννηθεί τα έτη 2007 – 2008, καθώς και αθλητές/τριες της κατηγορίας Κ18 (Ανδρών – Γυναικών) που έχουν γεννηθεί τα έτη 2009 – 2010

Τα αγωνίσματα στα οποία θα πάρουν μέρος οι αθλητές/τριες, είναι:

Κ20 ΑΝΔΡΩΝ

ΔΡΟΜΟΙ : 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 3.000μ. – 5.000μ. – 3.000μ. με Φ. Ε. – 110μ. Εμπόδια – 400μ. Εμπόδια – 4Χ100μ. – 4X400μ.

ΑΛΜΑΤΑ : Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν

ΡΙΨΕΙΣ : Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός

ΒΑΔΗΝ: 5.000μ. Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΔΡΟΜΟΙ: 100μ. – 200μ. – 400μ. – 800μ. – 1.500μ. – 3.000μ – 5.000μ. – 3.000μ. Φ.Ε. – 100μ. Εμπόδια – 400μ. Εμπόδια – 4Χ100μ. – 4Χ400μ.

ΑΛΜΑΤΑ: Άλμα σε Ύψος – Άλμα Επί Κοντώ – Άλμα σε Μήκος – Άλμα Τριπλούν

ΡΙΨΕΙΣ: Σφαιροβολία – Δισκοβολία – Σφυροβολία – Ακοντισμός

ΒΑΔΗΝ: 5.000μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλες, που θα παρακολουθήσουν αγώνες υψηλού επιπέδου με υποσχέσεις για μεγάλες επιδόσεις.

Από το γραφείο Τύπου