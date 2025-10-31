Πάνος Τριανταφύλλου: «Δεν διατηρώ επαφή με τον οδηγό του ατυχήματος – Δεν στάθηκε εντάξει απέναντί μου»

Ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Ο παραολυμπιονίκης της ξιφασκίας αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το σοβαρό ατύχημα που τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά και στους λόγους που δεν έχει πια καμία επαφή με τον οδηγό του οχήματος εκείνης της μοιραίας νύχτας.

«Εννοείται πως υπήρχαν δυσκολίες. Από εκεί που περπάταγα, ή μάλλον από το μηδέν, ξαφνικά βρέθηκα σε αμαξίδιο και έπρεπε να γνωρίσω το σώμα μου. Πόσο μάλλον να μπω στον αθλητισμό, στο μπάσκετ με αμαξίδιο. Ξαφνικά δηλαδή να πρέπει να χειρίζομαι το αμαξίδιο, να μάθω να χειρίζομαι την μπάλα και από άλλο ύψος να μάθω να βάζω καλάθι. Δεν είχα πιάσει, ας πούμε, μπάλα του μπάσκετ και σαν αρτιμελής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Τριανταφύλλου.

«Υπάρχουν κάποια βράδια που μπορεί να σκεφτώ τι έπαθα και πώς θα ήταν η ζωή μου αλλιώς. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όμως, όχι, δεν το σκέφτομαι» σημείωσε.

Όσο για τη σχέση του με τον οδηγό του οχήματος, ο γνωστός αθλητής ξεκαθάρισε πως πλέον δεν διατηρούν καμία επαφή. «Με τον οδηγό του οχήματος, που ήμασταν μαζί το βράδυ του ατυχήματος, δεν διατηρώ επαφή. Δεν ήταν εντάξει απέναντι μου. Δηλαδή και στο δικαστήριο μέσα προσπαθούσε να δώσει υπαιτιότητα, ότι έφταιγα σε κάτι. Δεν ήταν κοντά μου, όπως θα ήθελα», ανέφερε κλείνοντας ο Πάνος Τριανταφύλλου.