Ο Ρέτσος σε ρόλο δασκάλου μαθαίνει ελληνικά στον Τσικίνιο – Δείτε το απολαυστικό βίντεο

Ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέλαβε να κάνει μάθημα ελληνικών στον Τσικίνιο με τον Πορτογάλο χαφ να δείχνει πως έχει μάθει ήδη αρκετές φράσεις.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο να μετατρέπεται σε δάσκαλο και κάνοντας μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο.

Ο Πορτογάλος χαφ έδειξε πως μαθαίνει γρήγορα, ενώ αρκετές από τις λέξεις ή φράσεις τις οποίες προσπάθησε να του μάθει ο αμυντικός της ομάδας του Πειραιά τις ήξερε ήδη.

Τέλος ο Τσικίνιο έκανε και εκείνος μια ερώτηση στο Ρέτσο στα ελληνικά με τον Έλληνα διεθνή στόπερ να απαντάει στον συμπαίκτη του επίσης στη γλώσσα μας.

Δείτε το βίντεο: