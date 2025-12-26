Ο Ρέτσος σε ρόλο δασκάλου μαθαίνει ελληνικά στον Τσικίνιο – Δείτε το απολαυστικό βίντεο

Ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέλαβε να κάνει μάθημα ελληνικών στον Τσικίνιο με τον Πορτογάλο χαφ να δείχνει πως έχει μάθει ήδη αρκετές φράσεις.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο να μετατρέπεται σε δάσκαλο και κάνοντας μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο.
Ο Πορτογάλος χαφ έδειξε πως μαθαίνει γρήγορα, ενώ αρκετές από τις λέξεις ή φράσεις τις οποίες προσπάθησε να του μάθει ο αμυντικός της ομάδας του Πειραιά τις ήξερε ήδη.
Τέλος ο Τσικίνιο έκανε και εκείνος μια ερώτηση στο Ρέτσο στα ελληνικά με τον Έλληνα διεθνή στόπερ να απαντάει στον συμπαίκτη του επίσης στη γλώσσα μας.
Δείτε το βίντεο:
Proudly presenting @PanosRetsos teaching Chiquinho some Greek! 😂
Μαθήματα ελληνικών από τον Ρέτσο στον Τσικίνιο! 🔠 pic.twitter.com/JLTCeE0y0O
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 26, 2025
Πηγή enikos.gr