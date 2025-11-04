Ο ΟΠΑΠ φέρνει την εμπειρία της Formula 1 στην Αθήνα – Γκάζι, στροφές και αδρεναλίνη στα ύψη με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ

Μια μοναδική εμπειρία Formula 1 μπορούν να ζήσουν όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο. Έως και τις 15 Νοεμβρίου, σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ στην Αθήνα, έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις οδηγικές σας ικανότητες σε προσομοιωτές Formula 1.

Με τρεις οθόνες και ζωντανό ήχο σαν να βρίσκεστε στο πραγματικό μονοθέσιο, η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη. Η εμπειρία αυτή έρχεται στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας της Allwyn – μητρικής εταιρείας του ΟΠΑΠ- με τη Formula 1 και την ομάδα της McLaren.

Μπορείτε να βρείτε τα καταστήματα ΟΠΑΠ που έχουν προσομοιωτές Formula 1 στο site του ΟΠΑΠ.

