Ο Νόρι απέκλεισε τον Αλκαράθ στον 1ο γύρο

Ο Κάμερον Νόρι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά και νίκησε τον Κάρλος Αλκαράθ στον 1ο γύρο του τουρνουά στο Παρίσι.

Ο Βρετανός (Νο 31 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε τον Ισπανό και Νο 1 στον κόσμο, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή με 4-6, 6-3 και 6-4, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο. Από την πλευρά του ο Αλκαράθ έμπλεξε σε «περιπέτειες» όσον αφορά την πρωτιά στην κατάταξη στο τέλος της σεζόν, την οποία διεκδικεί πλέον ο Γιάνικ Σίνερ.

Μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες κόντρα σε Νο 1 της κατάταξης, ο Νόρι έγινε ο πρώτος Βρετανός, μετά τον Ντάνι Έβανς (που νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2021 στο Μόντε Κάρλο), που φτάνει σε μια τόσο μεγάλη νίκη, ενώ πέρασε στους «16» σε Masters μετά από δύο χρόνια και τη Ρώμη του 2023. Επίσης σταμάτησε το εντυπωσιακό σερί του Αλκαράθ, που είχε 17 νίκες σε αγώνες Masters 1000.

Πηγή: ΑΠΕ