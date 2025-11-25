Ο Ηρακλής γιορτάζει 117 χρόνια ιστορίας και κληρώνει μία… κηδεία στον ετήσιο χορό του

Ένα… ασυνήθιστο δώρο προσφέρει ο ΓΣ Ηρακλής προς τους φιλάθλους της ομάδας στον ετήσιο χορό που θα πραγματοποιηθεί αύριο (26/11) για τα 117 χρόνια που κλείνει ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης.

Στη λίστα υπάρχουν σχεδόν τα πάντα, από έπιπλα, ρολόγια έως ταξίδια, αλλά η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στα «10 καλύτερα δώρα», αυτό που ξεχωρίζει είναι το νούμερο 6.

Οι κυανόλευκοι θα κληρώσουν μία πλήρη τελετή κηδείας, πηγαίνοντας την προσφορά των δώρων σε άλλο επίπεδο, γεγονός που έγινε viral στους χρήστες τους διαδικτύου.