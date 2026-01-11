Ο ΑΟΤ νίκη-βάλσαμο, 1-0 την Λαμία

Μια νίκη ουσίας και ψυχολογίας, που επαναφέρει τα Τρίκαλα δυναμικά στη διεκδίκηση της εξάδας των πλέι οφ.

Τα Τρίκαλα έδειξαν περισσότερη διάθεση στον αγωνιστικό και έψαξαν περισσότερο να δημιουργήσουν. Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι στο 79ο λεπτό του παιχνιδιού.

To μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Αντερέμι στο 80′.

Τρίκαλα : Φιρινίδης, Λαμπίρης, Ορφανός, Ναζίμ, Σαμαντάς, Παπαδάκος, Βασίλας, Άνθης, Λαζαρίνας, Μέτσε, Κακάμης

ΠΑΣ Λαμία : Στάγκος, Καποδίστραις, Γιώτης, Κουφιώτης, Σεντής, Μαργαρίτης Α., Φράγκος, Μαργαρίτης Ρ., Ντότης, Τσιάκας, Λάππας