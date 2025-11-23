Ο ΑΟΤ “κόλλησε” στο μηδέν με τον Τηλυκράτη 

Όσο δεν σκοράρεις, δεν μπορείς να ελπίζεις. Ο ΑΟΤ έπαιξε σαν την γάτα με το ποντίκι τον Τηλυκράτη Λευκάδας αλλά για μία ακόμη φορά κατέδειξε και στον πιο αδαή επί του αθλήματος ότι γκολ βάζει μετά δυσκολίας.

Ενδεικτικό της απόγνωσης αλλά και της έλλειψης επιλογών του Νεμπεγλέρα είναι ότι ο πιο αξιόπιστος επιθετικός περιοχής της ομάδας είναι ο σέντερ μπακ Σουλιώτης που από ένα σημείο και μετά έπιασε θέση στην κορυφή της επίθεσης και είχε ένα δοκάρι αλλά και ένα πέναλτι υπέρ του που δεν του δόθηκε!

Τα Τρίκαλα έχασαν την ευκαιρία να πάρουν το τρίποντο που θα τους ανέβαζε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας απέναντι στον Τηλυκράτη που δεν έκανε μία τελική προσπάθεια.

Οι «κυανέρυθροι» δικαιούνται να έχουν παράπονα από την διαιτησία καθώς ο ο Βολιώτης Καλατζής δεν έδωσε πέναλτι μαρς στον Σουλιώτη και γενικά είχε σφυρίγματα αρνητικά για τα Τρίκαλα. Απέβαλλε στο τελευταίο πεντάλεπτο δύο παίκτες της Λευκάδας με δεύτερη κίτρινη κάρτα όταν η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο.

Τα Τρίκαλα «σπατάλησαν» άλλους δύο βαθμούς και αν δεν βρεθεί λύση στο σκοράρισμα θα συνεχίσουν να αδικούν τον εαυτό τους

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. Βαΐος Καλατζής από την Μαγνησία με βοηθούς τονκ. Μαυρομάτη και την κ. Τσικλητάρη από την Ενωση Πιερίας. Απέαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τους Μορφάκη και Σδράβο του Τηλυκράτη ενώ ΄δειξε κίτρινες κάρτες στους Παπαδάκο και Λαμπίρη του ΑΟΤ.

ΑΟ Τρίκαλα (Κώστας Νεμπεγλέρας): Λαζαρίνας, Γκερπεσιώτης, Λαμπίρης, Ίτσιος (61′ Ναζίμ), Ορφανός, Σουλιώτης, Άνθης, Κατσαμάγκας (61′ Αντερέμι), Παπαδάκος (83′ Ιορδανίδης), Μέτσε (73′ Μποζίδης),Μηλιώτης (61′ Σαμαντάς)

Τηλυκράτης Λευκάδας (Γιώργος Κατηφόρης): Γαλάνης, Κούρτης, Τεγούσης, Περιστέρης (87′ Γιαννιώτης), Μορφάκης, Τσούτσης, Σκιαδάς, Νάνος, Ζδράβος, Κεχαγιάς (86′ Μπαρλαγιάννης), Σαράκης

