Οριστική συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για τη μεταγραφή του Αντίνο

Το… σίριαλ της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως πλέον ολοκληρώθηκε με το τέλος που επιθυμούσαν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού», καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ έδωσε το τελικό «ΟΚ» για την παραχώρηση του παίκτη κι ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, προβάρει πια την «πράσινη» φανέλα.

Η υπόθεση του νεαρού μεσοεπιθετικού πέρασε από… σαράντα κύματα, καθώς ο ισχυρός άνδρας της Γοδόι Κρουζ ήταν αρχικά αντίθετος με την πώληση του παίκτη στον Παναθηναϊκό, έχοντας επιλέξει τη μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ. Κατόπιν πιέσεων της πλευράς του παίκτη άλλαξε στάση και κάθισε την τελευταία εβδομάδα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους «πράσινους», όμως κι εκεί έκανε διαρκώς… μπρος-πίσω στις απαιτήσεις του.

Η μεταγραφή κινδύνεψε αρκετές φορές να «χαλάσει», όμως η υπομονή και η επιμονή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, έφερε την όλη υπόθεση στην τελική ευθεία. Αναλύθηκαν κομμάτι-κομμάτι πάρα πολλοί διαφορετικοί όροι γύρω απ’ τη μετακίνηση του Αντίνο και οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει πια το «πράσινο φως» απ’ τον Μανσούρ, για να παραχωρηθεί ο παίκτης στο «τριφύλλι».

Αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, ο Αντίνο θα αναχωρήσει σύντομα για την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Πηγή: ΑΠΕ