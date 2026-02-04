Οριστικά στο Πανθεσσαλικό ο φετινός τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος

Αλλαγή έδρας για τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έπειτα από απόφαση που πάρθηκε στο έκτακτο ΔΣ της ΕΠΟ, με το παιχνίδι να μεταφέρεται από το ΟΑΚΑ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο.

Συγκεκριμένα, ο λόγος που έγινε το συγκεκριμένο ΔΣ και πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, είναι τα έργα που γίνονται στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη χωρητικότητα για να φιλοξενήσει έναν τελικό.

Εξ αρχής υπήρχε ο συγκεκριμένος προβληματισμός, ωστόσο σε πρώτη φάση φαινόταν ότι θα λυθεί το θέμα, όμως τελικά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, με αποτέλεσμα η έδρα του τελικού να μεταφέρεται για τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του θα παραμείνει η ίδια, όπως έχει αποφασιστεί και γνωστοποιηθεί ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, κι αυτή θα είναι η 25η Απριλίου.

