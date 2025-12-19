Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε η αποστολή των Ερυθρόλευκων ενόψει Κηφισιάς

Απόντος του Ντανιέλ Ποντένσε θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός αύριο (20/12, 20:30) την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει ένα μικροπρόβλημα και έμεινε εκτός αποστολής, όπως φυσικά και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος ενσωματώθηκε στην αποστολή του Μαρόκου ενόψει του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε επίσης εκτός τους Καμπελά και Μπρούνο, ενώ επιστρέφουν ο Ντάνι Γκαρθία (που εξέτισε την ποινή του στο ματς κυπέλλου με τον Ηρακλή) και ο Μπιανκόν.

Αναλυτικά, στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού για το τελευταίο ματς του 2025 βρίσκονται οι Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Βέζο.