Ολυμπιακός: «Χάνει» τον Ελ Καμπί λόγω Κόπα Άφρικα

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Καμπί, πρώτος σκόρερ της Super League, βρίσκεται-όπως αναμενόταν- μεταξύ των 28 παικτών που ανακοίνωσε σήμερα ο ομοσπονδιακός προπονητή του Μαρόκου Ουαλίντ Ρεγκραγκί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026.

Μαζί με τον Ελ Καμπί στην επίθεση έχουν κληθεί οι: Μπραχίμ Ντίαζ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ιλίας Αχόματς (Βιγιαρεάλ), Σεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Γιουσέφ Εν-Νεσίρι (Φενερμπαχτσέ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αίν), Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Ελίς Μπεν Σεγκίρ ( Μπάγερ Λεβερκούζεν).

Ανάμεσα στους κληθέντες, ο Ατσράφ Χακίμι ξεχωρίζει ως σύμβολο. Για πολύ καιρό αβέβαιος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Champions League που τον κράτησε εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, ο ακραίος αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι παρών στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025.

Μία είδηση που καθησυχάζει ολόκληρο το έθνος, ειδικά καθώς ο διεθνής Μαροκινός προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά που τονίστηκε από το βραβείο του Αφρικανού «Παίκτη της Χρονιάς».

Παρά την επιστροφή του στην πατρίδα του με την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα, ο Χακίμ Ζίγετς δεν επιλέχθηκε από τον προπονητή. Ούτε ο Σοφιάνε Ντιόπ της Νις ούτε οι ήρωες του Παγκοσμίου Κυπέλλου U20, συμπεριλαμβανομένου του Γιασίρ Ζαμπίρι.

Με ένα εντυπωσιακό σερί 17 συνεχόμενων νικών, οι Μαροκινοί προσεγγίζουν αυτή τη διοργάνωση του 2025 με πρωτοφανή δυναμική στην ιστορία μιας εθνικής ομάδας. Το Μαρόκο, μπαίνει στη διοργάνωση ως φαβορί, έχοντας να σηκώσει το ηπειρωτικό τρόπαιο από το 1976.