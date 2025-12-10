Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο ΝΒΑer Μόντε Μόρις

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από απόψε (10/12) ο Μόντε Μόρις. Ο 30χρονος Αμερικανός ΝΒΑer έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο έχει ισχύ έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού τον πόιντ γκαρντ που έψαχνε και έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός κινείται έντονα για την απόκτηση και ψηλού, που θα παίζει τόσο στο «4» όσο και στο «5».

Στη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες:

2017-2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

2017-2022 Denver Nuggets

2022-2023 Washington Wizards

2023-2024 Detroit Pistons

2023-2024 Minnesota Timberwolves

2024-2025 Phoenix Suns

2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο