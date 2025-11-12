Ολυμπιακός: «Παραμένει ερυθρόλευκος ο Λορέντσο Πιρόλα» – Ανανέωσε μέχρι το 2028 – ΦΩΤΟ

«Παραμένει ερυθρόλευκος ο Λορέντσο Πιρόλα!»: Με αυτές τις πέντε λέξεις στα social media του συλλόγου, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε-επισημοποίησε τη συμφωνία ανανέωσης της συνεργασία του με τον Ιταλό-διεθνή με την U21- κεντρικό αμυντικό.

Ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος έφτασε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας έως τώρα 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και κερδίζοντας ένα νταμπλ, ανανέωσε το συμβόλαιό του έως τον Ιούνιο του 2028 με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο.

Κάτι που δεν αναφέρεται ακόμα στις αναρτήσεις του Ολυμπιακού στα social media, αλλά αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία το προηγούμενο διάστημα, προσθέτοντας ότι πλέον οι ετήσιες αποδοχές του θα είναι 1 εκατομμύρια ευρώ.

