Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ταϊρίκ Τζόουνς – Ρεπορτάζ από το Ισραήλ συνδέει τον Αμερικανό με την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς παίρνει νέα τροπή, καθώς η Μακάμπι Τελ Αβίβ φέρεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ Έλι Σαχάρ, η ομάδα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες επαφές με τον παίκτη, στοχεύοντας να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν την 5η Ιανουαρίου, όταν και κλείνει η περίοδος μεταγραφών της EuroLeague.

Ο Αμερικανός σέντερ παραμένει στο επίκεντρο της διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η εμπλοκή της Dubai BC και οι οικονομικές απαιτήσεις για buy out από την Παρτιζάν περιπλέκουν το σκηνικό.

טייריק ג׳ונס בדרך למכבי ת״א. על פי מקור ביבשת השחקן שסיכם באולימפיאקוס וסורב על ידי פרטיזן עשוי לנחות דווקא אצל הצהובים. עודד קטש רצה אותו בקיץ 2024 כמחליף לג׳וש ניבו ועשוי לקבל אותו עכשיו — Eli Sahar (@eli_sahar) January 1, 2026

Ο Τζόουνς είχε απασχολήσει ξανά τη Μακάμπι ως επιλογή του Οντέτ Κάτας για τη θέση του Τζος Νίμπο. Αυτή τη στιγμή, παραμένει στο στόχαστρο τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Dubai BC, με τη Μακάμπι να ανεβάζει στροφές.

Στην τρέχουσα σεζόν με την Παρτιζάν, ο Τζόουνς μετρά 10,6 πόντους, με 67% στα δίποντα, 64,6% στις βολές, 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά παιχνίδι, αποδεικνύοντας γιατί η περίπτωσή του είναι τόσο περιζήτητη.