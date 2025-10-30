Ολυμπιακός – Μπαρτζώκας: «Αμυντικά είμαστε πολύ κάτω από το επίπεδο που θέλουμε, λογικά την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Έβανς»

Την άποψη ότι αμυντικά ο Ολυμπιακός είναι «πολύ κάτω από το επίπεδο που θέλουμε και που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια» εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του στη Media Day ενόψει της αυριανής (31/10, 21:15) αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Ενόψει του αγώνα με την ισραηλινή ομάδα, ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» τόνισε ότι «αύριο παίζουμε με την καλύτερη επίθεση στη Λίγκα, έχουν 93 πόντους μέσο όρο, είναι πρώτη σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού και προφανώς πρέπει να κάνουμε step up αμυντικό ατομικά και ομαδικά», ενώ αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Κίναν Έβανς, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα συμβεί «λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα».

Ο Μπαρτζώκας μίλησε αναλυτικά:

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι 10ος αμυντικά στην Euroleague: «Η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί δεν είναι ποτέ ψέματα σε αυτήν την περίπτωση. Αμυντικά είμαστε πολύ κάτω από το επίπεδο που θέλουμε και που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό απαιτεί καλές συνεργασίες, αλλά σίγουρα απαιτεί αυτοθυσία, θέληση να κάνουμε όλα τα μικρά πράγματα που είναι σημαντικά. Αυτή τη στιγμή δεν τα κάνουμε συστηματικά, δεν τα κάνουμε σε… χρονικά σημεία του παιχνιδιού και φυσικά αν το παιχνίδι στραβώσει όπως χθες λόγω της ποιότητας του αντιπάλου, λόγω πολλών πραγμάτων, χάνουμε. Αύριο παίζουμε με την καλύτερη επίθεση στη Λίγκα, έχουν 93 πόντους μέσο όρο, είναι πρώτη σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού και προφανώς πρέπει να κάνουμε step up αμυντικό ατομικά και ομαδικά. Και να σκεφτούμε ότι το μπάσκετ δεν κερδίζεται μόνο, γιατί ακόμα και χθες που είχαμε ένα ποσοστό κοντά στο 10%, 14% στο τρίποντο, που εκτελέσαμε πολύ ανοργάνωτα, πήγαμε σε πολύ ελεύθερο παιχνίδι, σκοράραμε με 88 πόντους. Αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια, γιατί και στην επίθεση ακόμα πρέπει να σκοράρεις, πρέπει να ξεκινήσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση να βρεις ταχύτητα και ρυθμό. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδας της Ευρωλίγκας, αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα, αν κάνει τα πράγματα αυτά που τον κάνουν να νιώθει άνετα και δεν τον πάει στα πράγματα που δεν τον κάνουν να νιώθει άνετα, το πληρώνεις όπως συνέβη χθες. Η δουλειά μας, εμείς κάναμε ένα βίντεο με τους παίκτες, η δουλειά μας είναι να τους πείσουμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε συστηματικά και σχεδόν πάντα».

Για το αν επηρεάζει την ενέργεια το επιβαρυμένο πρόγραμμα: «Κοιτάξτε, με βάση την εμπειρία, η οποία δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή, γιατί, τώρα το βλέπουμε, έχουν παιχτεί 7 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Και πράγματι, οπωσδήποτε, συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνεις αμυντική προπόνηση, γιατί παίξαμε χθες και θα ξαναπαίξουμε αύριο. Δεν μπορεί να κάνεις προπόνηση, δεν μπορεί να βάλεις κανόνες στην άμυνα, δείχνεις ένα βίντεο και επαφίεται πλέον στον κάθε παίκτη ξεχωριστά και σε όλες τις ομάδες αλλά και φυσικά στην πειθώ που μπορεί το προπονητικό επιτελείο να έχει, στο να έχεις άμεση βελτίωση. Αυτή τη στιγμή, νομίζω το λέω εδώ και καιρό, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή κάνεις ένα βίντεο και αυτό είναι όλο. Δείχνοντας τα λάθη χθες. Και πρέπει να ελπίζεις τη μονή εβδομάδα να κάνεις και δύο προπονήσεις, τρεις. Αυτό είναι όλο. Και για εμάς και για όλες τις ομάδες».

Για το πόσο δύσκολο είναι να περάσει αμυντική τακτική: «Προφανώς για μένα είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν το κατάφερα χθες. Είναι δύσκολο να το περάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την Ευρωλίγκα. Ο παίκτης ξέρει ότι πάντα θέλει να βάζει καλάθια. Αυτό τον κάνει χαρούμενο. Εκτός κι αν είναι ένας ιδιαίτερα αμυντικογενής παίκτης. Είναι ελάχιστοι αυτή η στιγμή, αυτοί οι οποίοι υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό το ταλέντο που βλέπουμε είναι περισσότερο επιθετικό, γι’ αυτό και βλέπουμε μεγάλα σκορ, βλέπουμε πολύ δύσκολα καλάθια, βλέπουμε δύσκολες εκτελέσεις. Επιμένω, όμως, ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την καλύτερη άμυνα, αν δεν κάνω λάθος, τα προηγούμενα, όχι ένα χρόνο, δηλαδή συστηματικά δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, και βέβαια θα πω ότι σε αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά του Φαλ. Επίσης ήταν σημαντική η συνεισφορά του Παπανικολάου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε περισσότερο επιθετικό ταλέντο, δείχνει από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υστερούμε εκεί. Νομίζω ότι είναι δουλειά μας να το βρούμε και θα το βρούμε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα το καταφέρουμε γιατί στο κάτω-κάτω επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος για το πώς παίζει η ομάδα, πρέπει οι παίκτες να εκτελέσουν το πλάνο το δικό μου. Οπότε πιστεύω ότι θα το βρούμε, γιατί όλοι είναι θετικοί. Το να παρασύρεσαι σε μέσα στο παιχνίδι από τα συναισθήματα που δημιουργούνται, από διάφορα πράγματα, είναι φυσιολογικό, αλλά εμείς δεν έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι αρνητές στο να ακολουθήσουν την τακτική ή να παίξουν για την ομάδα. Δεν είναι τέτοιου είδους εγωιστές. Απλώς, καμιά φορά το κάνουν με το λάθος τρόπο γιατί είναι η φύση τους τέτοια».

Για το τι θέλει ο ίδιος: «Εγώ θέλω η ομάδα να παίζει όλη μαζί. Αυτό τι σημαίνει. Ότι μπορεί να υπάρχουν παιδιά που θα βάζουν 30 πόντους ή 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Αλλά θα τους έχουν βάλει μέσα από την υποστήριξη όλης της ομάδας. Της δικιάς μας από τον πάγκο, των συμπαικτών τους κλπ. Επίσης θέλω να εκτιμάται πάντα αυτός που κάνει ένα φάουλ. Ή αυτός που αμύνεται. Το ίδιο, δεν λέω από την πλευρά της κοινής γνώμη, γιατί η κοινή γνώμη έχει τα δικά της κριτήρια, εννοώ από την ομάδα μας, μέσα στην ομάδα μας. Να εκτιμάται το ίδιο αυτός που θυσιάζει το παιχνίδι του ή τον χρόνο συμμετοχής του για να βοηθήσει την ομάδα να πάρει δύο plays. Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να κάνω. Γενικά το καταφέρνουμε, πάντα στην αρχή της χρονιάς και πέρσι είχαμε τέτοια θέματα, δηλαδή πώς θα βρούμε τις ισορροπίες μας σε αυτό το πράγμα. Αλλά θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρσι το καταφέραμε και θα γίνει. Νομίζω ότι οι παίκτες, για να μην τους κατηγορώ κιόλας, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που παίζουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα Οκτώβριος και πρέπει τώρα να κάνουμε υπεραναλύσεις για το πώς παίζουμε ή πώς δεν παίζουμε, ενώ είναι τόσο νωρίς για όλους μας, για τους προπονητές και για τους παίκτες. Βλέπετε ομάδες όπως η Μονακό που έχει τέτοιο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χειρότερο. Βλέπετε οι ομάδες που επλήγησαν από τραυματισμούς, πάνε να κάνουν αλλαγές. Οι αλλαγές που μπορούν να κάνουν είναι πολύ συγκεκριμένες. Φαίνεται βαθμολογικά. Νομίζω ότι γενικά όλοι θα κοιτάξουν να βρουν τις ισορροπίες τους, να βρουν ποιες πεντάδες είναι οι καλές, ποιοι παίκτες είναι αυτοί που θα οδηγήσουν την ομάδα και θα το βρούμε και εμείς. Είχα πει και νωρίτερα ότι στο πλαίσιο αυτό όσο λιγότερες απώλειες έχουμε, τόσο καλύτερα θα είναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτσι και έτσι, προς το καλό δηλαδή. Έχουμε χάσει όμως δύο παιχνίδια μέσα και έχουμε κερδίσει τρία έξω, που θα μπορούσαμε, τουλάχιστον το ένα, να το είχαμε αποφύγει».

Για το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα: «Μας απασχόλησε πολύ ιδίως χθες. Είχαμε 16 ασίστ. Είμαστε η ομάδα που δημιουργεί τα περισσότερα spot up σουτ στην EuroLeague και χθες δημιουργήσαμε ελάχιστα. Δείξαμε στο video πόσες ευκαιρίες είχαμε και δεν το κάναμε, πήγαμε σε άλλους είδους παιχνίδι, παρασυρθήκαμε. Θα επιμείνουμε, θα γίνουμε φορτικοί, ανυπόφοροι συχνά με τους παίκτες για να τα καταφέρουμε».

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς: «Έκανε προπόνηση κανονικά με αυτούς που δεν έπαιξαν πολύ με τη Μονακό. Αύριο δεν θα μπορεί να κάνει ομαδική προπόνηση, αναγκαστικά λόγω του παιχνιδιού. Το Σάββατο θα κάνουμε λίγα πράγματα που θα είναι μαζί μας. Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα. Όχι για το ματς με τον Ηρακλή, την επόμενη, που θα είναι μονή εβδομάδα, προκειμένου να κάνει 2-3 προπονήσεις και τότε θα δούμε».

Γουόρντ: «Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά»

Από πλευράς παικτών των Πειραιωτών έκανε δηλώσεις ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος επισήμανε ότι «θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα».

Ο 28χρονος Αμερικανός μίλησε αναλυτικά:

Για το ότι η Μονακό ήταν μια ομάδα με επιθετικό ταλέντο και το ίδιο και η Χάποελ που έχει την καλύτερη επίθεση: «Δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά δύναμης και πόσο θα το διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καλά και θα πρέπει να δούμε πώς θα διατηρήσουμε αυτή την πίεση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα».

Για το χαμένο σουτ με τη Μονακό για την ισοφάριση και ότι ο Ντόρσεϊ πιστεύει ότι θα βάλει το επόμενο: «Είναι υπέροχο συναίσθημα. Κόντρα στη Μακάμπι το είχα βάλει, τώρα δεν το έβαλα. Σε πονάει όταν δεν το κάνεις, πάντα θες να ευστοχείς. Μου αρέσει ότι πιστεύουν σε μένα».

Για τα στατιστικά στο σουτ της περιφέρειας και αν το έχουν συζητήσει μεταξύ τους: «Όχι δεν το έχουμε συζητήσει. Έχουμε δει τα ποσοστά, έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση που μπορούν να πάρουν τα σουτ. Έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα».

Για τον Κόλιν Μάλκολμ: «Ναι, παρακολουθώ όλους τους πρώην συμπαίκτες μου και παρακολουθώ και εκείνον. Είμαι περήφανος για εκείνον. Εύχομαι κάθε επιτυχία για όλους εκτός από όταν παίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό. Μιλάμε πολύ συχνά, έχουμε group chat. Ελπίζω να πάνε όλα καλά στο ματς, για να κάνω λίγο trash talking μαζί του».