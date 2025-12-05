Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε, αλλά χωρίς Ρέτσο η αποστολή για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Με τους Τσικίνιο και Ποντένσε να επιστρέφουν στη δράση, καθώς ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπιζαν, ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός να υποδεχθεί τον ΟΦΗ, αύριο Σάββατο (6/12, 17:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 13η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο Πορτογάλοι τέθηκαν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε αντίθεση με τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Εκτός πλάνων του Ισπανού τεχνικού παραμένει ο τραυματίας Πασχαλάκης, καθώς και ο Μπρούνο.

Αναλυτικά η αποστολή των «ερυθρολεύκων»: Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης, Τσικίνιο.

Με Βούκοτιτς απέναντι στον Ολυμπιακό ο ΟΦΗ

Με τον Ίλια Βούκοτιτς να επιστρέφει στην αποστολή, ολοκληρώθηκε το πρωί σήμερα (5/12) η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του αυριανού (6/12, 17:00) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Έντι Σαλσέδο και οι Αποστολάκης (ατομικό πρόγραμμα), Σανελάτο (ατομικό πρόγραμμα), Νέιρα (θεραπεία), Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς και Λαγουδάκης.

Στην 23μελή αποστολή της ομάδας της Κρήτης συμπεριλήφθηκαν οι εξής ποδοσφαιριστές: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λιουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Χνάρης, Καραχάλιος, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σιτμαλίδης.