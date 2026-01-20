Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Για την 3η διαδοχική νίκη τους οι Ερυθρόλευκοι

Μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» διεξάγεται στη Euroleague, με κοινή αντίπαλο τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τους Ισραηλινούς την Τρίτη (20/1, 19:15) στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική και εν συνεχεία ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου την Πέμπτη (22/1) στις 19:30 αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 24η αγωνιστική.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (20/1, 19:15)

Την 3η διαδοχική νίκη του, έπειτα από αυτές που προηγήθηκαν επί των Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ και Παρτιζάν στο Βελιγράδι, αναζητά ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν νωρίς το βράδυ της Τρίτης (20/1, 19:15) υποδέχεται τους παίκτες του Οντέντ Κάτας, για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά διανύει την καλύτερη περίοδό της μέχρι στιγμής την τρέχουσα σεζόν μετρώντας πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια της. Ουσιαστικά, σ’ αυτό το διάστημα ηττήθηκε μόνο από την κάτοχο του τίτλου, Φενερμπαχτσέ, μέσα στην Κωνσταντινούπολη (88-80), για την 21η αγωνιστική, στις 6 Ιανουαρίου. Είχαν προηγηθεί, η εντός έδρας νίκη επί της Βιλερμπάν και οι εκτός έδρας νίκες επί των Βίρτους Μπολόνια και Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός (7ος) έχει ρεκόρ 13-8 και με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική βρίσκεται μία νίκη μακριά από την είσοδο στην εξάδα που αποφεύγει τα Play In. H Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην 14η θέση με ρεκόρ 9-13. Στον πρώτο γύρο, ο Σάσα Βεζένκοφ, οδήγησε τον Ολυμπιακό σε εκτός έδρας νίκη με 95-94 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι. Η Μακάμπι προέρχεται από εντός έδρας νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας (100-97).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις, καθώς δεν είναι έτοιμος ν΄ αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Με σημαντικές απουσίες θα πάρει θέση στο τζάμπολ, στο ΣΕΦ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί που έχουν ρεκόρ 9-13 δεν υπολογίζουν στους Ουόκερ, ΝτιΜπαρτολομέο και Χάκινς. Ο Οντέντ Κάτας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τζον Ντιμπαρτολομέο, ο οποίος τραυματίστηκε στη βουβωνική χώρα στη νίκη της ομάδας του Τελ Αβίβ επί της Χάποελ Χολόν. Ο Λόνι Ουόκερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στον αριστερό ώμο και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του κόντρα στους «ερυθρόλευκους». Δεδομένη ήταν η απουσία του 29χρονου Αμερικανού σέντερ Ζακ Χάκινς, καθώς παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 21 Δεκεμβρίου.

Αν και Ολυμπιακός και Μακάμπι Τελ Αβίβ κινούνται σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά στην παραγωγικότητα, με 89 πόντους μέσο όρο οι Πειραιώτες και 89,4 μ.ο. οι Ισραηλινοί, η άμυνα της Μακάμπι είναι διάτρητη. Οι παίκτες του Οντέντ Κάτας δέχονται 92,2 πόντους μ.ο., ενώ η άμυνα του Ολυμπιακού 83,5 μέσο όρο. Η εξαιρετική αμυντική προσπάθεια των παικτών του Κάτας επιβεβαιώνεται και από τα 6,8 κλεψίματα μέσο όρο έναντι των 5,9 μ.ο. των «ερυθρόλευκων».

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διευθύνουν οι Τόμισλαβ Ορντόφ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Γιόσιπ Ραντοϊκοβιτς (Κροατία).

Το πρόγραμμα της 23ης και της 24ης αγωνιστικής στη Eurolegue έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20-21/1)

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19:15

Παναθηναϊκός-Μπασκόνια (Ισπανία) 21:15

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μονακό (Μονακό)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6

Μονακό (Μονακό) 15-7

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7

Βαλένθια (Ισπανία) 14-8

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8

Ολυμπιακός 13-8

Παναθηναϊκός 13-9

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13

Παρί (Γαλλία) 7-14

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14

Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16

Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16

Παρτιζάν (Σερβία) 6-16

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22-23/1)

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ολυμπιακός 19:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Παναθηναϊκός 21:05

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρί (Γαλλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Μονακό)

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου