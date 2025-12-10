Ολυμπιακός: Καθυστέρησε η επιστροφή των «ερυθρολεύκων» λόγω πάγου στα φτερά του αεροπλάνου – Ακραίο κρύο στην Αστάνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε απρόσμενη καθυστέρηση στην επιστροφή του από την Αστάνα, καθώς ο πάγος που σχηματίστηκε στα φτερά του αεροσκάφους λόγω των πολικών θερμοκρασιών δεν επέτρεψε την άμεση απογείωση.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή τα τελευταία 24ωρα είχαν ήδη δυσκολέψει την αποστολή των «ερυθρόλευκων» κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καϊράτ.

Την Τρίτη (09/12), η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα του Καζακστάν έπεσε στους -22°C, με την πραγματική αίσθηση να φτάνει τους -29°C.

Παρά το τσουχτερό κρύο, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη (1-0) στη φετινή φάση των ομίλων του Champions League χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο 73ο λεπτό.

Η ομάδα του Ζοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, είχε δύο δοκάρια και αρκετές χαμένες ευκαιρίες, διατηρώντας «ζωντανή» την προσπάθεια πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Στην επιστροφή, όμως, η αποστολή χρειάστηκε να περιμένει: λόγω του πάγου που είχε καλύψει τα φτερά, σύμφωνα με το Sport24, το αεροπλάνο υπεβλήθη σε διπλή διαδικασία αποπαγοποίησης με νερό προτού δοθεί άδεια για απογείωση.

Μόνο όταν ολοκληρώθηκαν όλα τα στάδια, το αεροσκάφος μπόρεσε να αναχωρήσει για Αθήνα, προκαλώντας σημαντική καθυστέρηση στην πολύωρη πτήση.

Στο μεταξύ, ο Ροντινέι ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο Βραζιλιάνος μπακ ξεχώρισε με την απόδοσή του και, πιστός στο χιουμοριστικό του στιλ, ανέβασε ένα επικό στόρι στα social media για το κρύο της Αστάνα, σχολιάζοντάς το με τον δικό του μοναδικό τρόπο.