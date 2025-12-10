Ολυμπιακός: Εκτός για έναν μήνα ο Ουόρντ – Στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο ο Μόντε Μόρις

Κι ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφές με τον 30χρονο Αμερικανό πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις για την ενίσχυση της περιφέρειας, ένας ακόμη τραυματισμός ήρθε να προστεθεί στο «στρατόπεδο» των «ερυθρόλευκων».

Ο Τάισον Ουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει έναν ακόμη «πονοκέφαλο» κι ενώ ακολουθούν τρία εντός έδρας ματς (16/12 με Βαλένθια, 19/12 με Βιλερμπάν, 21/12 με Κολοσσό Ρόδου), μετά από αυτό με την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (12/10, 21:30), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Αντρεάνι, ο Μόντε Μόρις θα ταξιδέψει με προορισμό την Αθήνα και εν συνεχεία το… Φάληρο το ερχόμενο σαββατοκύριακο για να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.