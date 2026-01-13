Ολυμπιακός – Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα παίξει ο Νιλικίνα με Παρτιζάν, ιδιαίτερα τα παιχνίδια στο Βελιγράδι»

Ο Ολυμπιακός, αφού έχασε τον Μόντε Μόρις για έναν μήνα, όταν τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου την περασμένη Παρασκευή (9/1), θα έχει δύο επιστροφές απέναντι στην Παρτιζάν, αύριο Τετάρτη (14/1, 20:30) στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής για τη Σερβία δήλωσε πως θα αγωνιστεί ο Φρανκ Νιλικίνα κόντρα στην Παρτιζάν έπειτα από απουσία αρκετών εβδομάδων, ενώ στην αποστολή είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος ήταν επίσης εδώ και αρκετό καιρό τραυματίας. Δεδομένη είναι η απουσία του Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος βάσει συμφωνίας με την Παρτιζάν, δεν θ’ αγωνιστεί στον μεταξύ τους αγώνα.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δήλωσε αρχικά:

Για το γεγονός ότι η Παρτιζάν διάγει μία ταραγμένη σεζόν, είπε: «Είναι αποδυναμωμένη με βάση τη βαθμολογική της θέση, αν δει κανείς το ρόστερ και την ποιότητά της, απορεί πώς γίνεται αυτό. Είναι μία ομάδα που δείχνει ότι δεν είναι συμπαγής, όταν διαμορφωθεί μία κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη γι’ αυτούς, το αφήνουν . Έχουν ταλέντο, καλό προπονητή και τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα στο Βελιγράδι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό, από ένα δύσκολο ματς».

Για το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας, απάντησε: «Δεν μου αρέσει να δίνω ποσοστά. Λείπει ο Μόρις και ο Τζόουνς που δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, οι άλλοι είναι διαθέσιμοι. Έχουμε καλό ρόστερ, έχει γυρίσει ο Ουόρντ, είναι στην αποστολή ο ΜακΚίσικ. Κάνουμε καλές προπονήσεις, παίζουμε καλά τελευταία, αν συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία θα είμαστε δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε».

Για το γεγονός πως πάλι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στον «άσο» μετά τον τραυματισμό του Μόρις και αν έχει μάθει να παίζει με λιγότερες επιλογές, εξήγησε: «Έχει γυρίσει ο Νιλικίνα, είναι στην αποστολή και θα παίξει. Στα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε έναν άσο, προσπαθήσαμε να παίξουμε με διάφορα σχήματα που θα μας βοηθούσαν με γκαρντ, φόργουορντ, για να τρέξουμε το παιχνίδι μας. Δεν νομίζω ότι θα πει κανείς ότι είναι καλό να μην έχεις άσο. Σίγουρα το καλό θα είναι να έχουμε τρεις και θεωρούμε ότι είναι καλοί και οι τρεις, μακάρι να είναι και οι τρεις στη διάθεσή μας».

Για τις εξελίξεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την αποχώρηση του Αμορίμ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε με χιούμορ, σύμφωνα με το ERTNews: «Δεν κάνω σχόλια για τη διοίκηση της ομάδας».