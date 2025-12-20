Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Μάτωσε στο πρόσωπο ο Παπανικολάου έπειτα από αγκωνιά του Βοτιέ – ΦΩΤΟ

Τρία λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα «Ολυμπιακός – Βιλερμπάν» για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, ο Βοτιέ χτύπησε στο πρόσωπο τον Κώστα Παπανικολάου με τον αρχηγό των ερυθρολεύκων να ματώνει.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα πάνω στον Βοτιέ της Βιλερμπάν δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να ματώσει και να αποχωρήσει άμεσα για τα αποδυτήρια προκειμένου να κάνει ράμματα.

Ο Παπανικολάου χρεώθηκε με αμυντικό φάουλ, με τους διαιτητές να χρεώνουν με αντιαθλητικό τον ψηλό της Βιλερμπάν, αφού εξέτασαν τη φάση στο ριπλέι.