Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: «Ανοίξτε την τηλεόραση, θα είναι πολύ ωραίο ματς με τον Ολυμπιακό» τόνισε ο Πέτερ Μπος

Ο προπονητής της Αϊντχόφεν, Πέτερ Μπος, μίλησε με ενθουσιασμό για τον Ολυμπιακό, ενόψει του αγώνα των δύο ομάδων την Τρίτη (4/11, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, εκφράζοντας την προσδοκία του για ένα πολύ όμορφο ματς.

«Δεν είναι καθοριστικό, γιατί αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι. Δεν κρίνει την πρόκριση, αλλά είναι λογικό να είναι σημαντικό. Πρέπει να επιβιώσουμε μέσα από αυτά τα οκτώ ματς για να φτάσουμε στην ενδιάμεση φάση. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Θα ήθελα να πω σε όλους: αν δεν μπορείτε να είστε εκεί, ανοίξτε την τηλεόραση. Θα είναι ένα πολύ ωραίο ματς. Είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν γκολ και θα γίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου», δήλωσε ο 61χρονος τεχνικός της PSV, τονίζοντας πως περιμένει μια δυνατή και θεαματική αναμέτρηση.

Στη συνέχεια, ο Ολλανδός προπονητής εγκωμίασε τον Ολυμπιακό για την αγωνιστική του εικόνα στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές του ομίλου, απέναντι σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα. «Νομίζω ότι έπαιξαν καλά και στις δύο περιπτώσεις. Κόντρα στην Μπαρτσελόνα έπαιξαν τολμηρά και καθήλωσαν την αντίπαλό τους. Είχαν επίσης καλύτερη απόδοση στο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή της κόκκινης κάρτας. Το 6-1 ήταν πολύ κολακευτικό αποτέλεσμα για την Μπαρτσελόνα. Καλά έπαιξαν ωστόσο και απέναντι στην Άρσεναλ. Έχουμε παίξει δύο φορές με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να πιέσεις αυτή την ομάδα, αλλά ο Ολυμπιακός το κατάφερε. Αυτό είναι εντυπωσιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον Ισμαΐλ Σαϊμπαρί, ο Μπος επεσήμανε πως το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και δεν κρίνονται όλα από έναν παίκτη: «Δεν αρκεί για τον Ολυμπιακό να σταματήσει τον Σαϊμπαρί και για εμάς δεν είναι αρκετό να σταματήσουμε έναν ή δύο παίκτες του Ολυμπιακού, επειδή αντιμέτωπες θα τεθούν δύο ομάδες. Θα πρέπει να πετύχουμε ως ομάδα. Εάν είναι ο Ολυμπιακός απέναντι στον Σαϊμπαρί, δεν πρόκειται να κερδίσει ο Σαϊμπαρί. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσουμε ματς είναι ως ομάδα».

Αναφερόμενος τέλος στη μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης που είχε η ομάδα του, σχολίασε: «Είναι όντως ένα πλεονέκτημα, αλλά όχι κάτι ανυπέρβλητο. Το έχουμε ζήσει κι εμείς αρκετές φορές στο παρελθόν».

Από την πλευρά των παικτών, μίλησε ο αρχηγός της Αϊντχόφεν, Μάουρο, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα και τη διάθεση της ομάδας για νίκη: «Είναι ξανά ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήρθαμε με αυτοπεποίθηση. Είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα ματς στο οποίο πρέπει να παίξουμε για τους τρεις βαθμούς».