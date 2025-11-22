Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι κράτησαν τους ερυθρόλευκους στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με νίκες στο πρωτάθλημα επικρατώντας 3-0 του Ατρομήτου, με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι να υπογράφουν το πέμπτο συνεχόμενο “τρίποντο” στην Super League για τους Πειραιώτες

Οι “ερυθρόλευκοι” είδαν σε ακόμα ένα παιχνίδι τους επιθετικούς τους να δίνουν λύσεις και πήραν τη νίκη με 3-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Με αυτή το “τρίποντο” ο Ολυμπιακός έφτασε τους 28 βαθμούς οδηγώντας την κούρσα του πρωταθλήματος, ενώ οι Περιστεριώτες παρέμειναν στην 10η θέση με 9.

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση καταγράφηκε στο 8′ όταν ο Τσιγγάρας έκανε την σέντρα από τα δεξιά ο Μπάκου πήρε την κεφαλιά αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πρόλαβε τον Οζέγκοβιτς. Από εκείνο το σημείο όμως και έπειτα ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στην αναμέτρηση. Στο 12′ Ποντένσε και Ελ Κααμπί συνδυάστηκαν με τον Μαροκινό να πλασάρει αλλά ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε με άνεση. Οι γηπεδούχοι είχαν πάρει πλήρως τα ηνία της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο όμως να είναι καλά οργανωμένος στα μετόπισθεν. Η πίεση όμως του Ολυμπιακού απέδωσε καρπούς στο 37′ όταν ο Τσακμάκης ανέτρεψε σύμφωνα με τον Σιδηρόπουλο τον Ελ Κααμπί στην περιοχή, με τους “ερυθρόλευκους” να κερδίζουν πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μαροκινός που δεν λάθεψε και με ένα άπιαστο πλασέ νίκησε τον Χουτεσιώτη κάνοντας το 1-0. Οι “ερυθρόλευκοι” θα μπορούσαν να κάνουν δύο τα τέρματα τους πριν από την λήξη του πρώτου μέρους αλλά το πλασέ του Ζέλσον σταμάτησε στο δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Στο δεύτερο μέρος οι “ερυθρόλευκοι” μπήκαν με σκοπό να καθαρίσουν το ματς και στο 51′ έχασαν τεράστια ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Ροντινέι γύρισε για τον Ποντένσε αλλά στο πλασέ του Πορτογάλου ο Χουτεσιώτης είπε «όχι» με φανταστικό τρόπο. Ο Ατρόμητος ωστόσο λίγο έλειψε να ισοφαρίσει με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, όταν ο Φαν Βέερτ έφυγε στον χώρο τροφοδότησε στο ύψος του πέναλτι τον Μίχορλ με τον Τζολάκη να διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Οι γηπεδούχοι στο 81′ κλείδωσαν τη νίκη, όταν ο Ροντινέι έκανε το σουτ ο Χουτεσιώτης απέκρουσε αλλά ο Ταρέμι με προβολή πήρε το “ριμπάουντ” και έκανε το 2-0. Οι Περιστεριώτες απείλησαν με τον Μπάκου στο 87′ αλλά η προσπάθεια του Γερμανού πέρασε ελάχιστα άουτ. Το “κερασάκι” στην τούρτα έβαλε Ιρανός που στο 90 μετά από πάσα του Γιάρεμτσουκ πέρασε τον Χουτεσιώτη και έγραψε το τελικό 3-0.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέι, Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο (67′ Μουζακίτης), Τσικίνιο (67′ Ταρέμι), Ποντένσε, Ζέλσον και Ελ Καμπί (67′ Γιάρεμτσουκ).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν (71′ Μουντές), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (77′ Πάλμεζάνο), Οζέγκοβιτς (58′ Φαν Βέερτ), Μίχορλ (71′ Τζοβάρας), Αϊτόρ (58′ Γιουμπιτάνα) και Μπάκου.

Πηγή: ertsports.gr