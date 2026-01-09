Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Θαρθάνα για τη Β’ ομάδα – Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι κόντρα στον Ατρόμητο

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) η μεταγραφή του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα απ’ τον Βόλο στον Ολυμπιακό, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να προορίζεται (σε πρώτη φάση) για τη Β’ ομάδα των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα.

Γεννημένος στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου 2002, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Sevilla, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα. Το 2022 πήγε ως δανεικός στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Maritimo και το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Numancia. Το 2024 αγωνίστηκε ως ελεύθερος στην UD Ibiza.

Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο ΝΠΣ, αγωνιζόμενος πέντε φορές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ αγωνιζόμενος τέσσερις φορές στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας.

Αντόνιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».

Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι κόντρα στον Ατρόμητο

Χωρίς δύο από τα θεωρούμενα ως βασικά στελέχη του θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αύριο (10/1, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η τεχνική ηγεσία του πειραϊκού συλλόγου δεν υπολογίζει για το παιχνίδι με τους «κυανόλευκους» στις υπηρεσίες του Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς, αλλά και στον Ροντινέι που έχει προσβληθεί από ίωση.

Την αποστολή του «τρεμπλούχου» Ελλάδας συγκροτούν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.