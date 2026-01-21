Ολυμπιακός: Ανάμεσα στα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟ ορίστηκε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 18:30, θα διεξαχθεί στην Τρίπολη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο αγώνας, που είχε αναβληθεί έπειτα από αίτημα των «ερυθρόλευκων», ορίστηκε εκ νέου από τη διοργανώτρια αρχή.

Η νέα ημερομηνία φέρνει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς θα χρειαστεί να δώσει τρία ντέρμπι μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες. Συγκεκριμένα, την 1η Φεβρουαρίου οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ εκτός έδρας, ενώ στις 8 Φεβρουαρίου θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης θα διεξαχθεί στο ενδιάμεσο αυτών των δύο κρίσιμων αναμετρήσεων, σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός θα κληθεί να διαχειριστεί κόπωση και πίεση, με στόχο να μείνει ψηλά στη βαθμολογία και να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.