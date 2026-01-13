«Οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου Α στη EuroLeague» σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στη EuroLeague, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, συνολικά οκτώ ομάδες έχουν ήδη καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου A, το οποίο θα τους εξασφαλίσει τη μακροχρόνια συμμετοχή τους στη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια. Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται και η είσοδος του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που ανεβάζει το ενδιαφέρον ενόψει της προγραμματισμένης συνεδρίασης της λίγκας.

Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση της EuroLeague έχει ορίσει διαδικτυακή συνεδρίαση για σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή των ομάδων, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περιόδου, αλλά και οι ευρύτερες εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της διοργάνωσης σε ένα περιβάλλον που αλλάζει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις αιτήσεις για συμβόλαιο τύπου A έχουν καταθέσει οι Βίρτους Μπολόνια, Dubai Basketball, Μονακό, Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία συμμετέχει στο EuroCup, η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτίζαν και η Βαλένθια. Οι συγκεκριμένες ομάδες επιδιώκουν να «κλειδώσουν» τη θέση τους στη διοργάνωση σε βάθος χρόνου, σε μια περίοδο έντονων διεργασιών.