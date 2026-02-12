Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 17ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα – Τρίκαλα Θαν. Σταμόπουλος και τον αγώνα 5 χλμ, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στην πόλη των Τρικάλων, συγκεντρώνοντας δρομείς από όλη την Ελλάδα σε μια μοναδική αθλητική διοργάνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης στο :www.trikalahalfmaratgon.org

αλλά και διά ζώσης, στο ειδικά διαμορφωμένο “Ασκληπιού Run Point” κιόσκι που βρίσκεται στην αρχή της οδού Ασκληπιού, στο κέντρο της πόλης.

Οι εγγραφές στο φυσικό σημείο θα πραγματοποιούνται κάθε :

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

από τις ώρες 11:00 – 14:00, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες των Τρικάλων που επιθυμούν προσωπική εξυπηρέτηση και πληροφορίες για τη διοργάνωση.

Ο Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο αθλητικό θεσμό για την περιοχή, προβάλλοντας τον αθλητισμό, την υγεία και την εξωστρέφεια της Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές και την συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή στο Ασκληπιού Run Point.

Οι εγγραφές θα κλείσουν στις 28/02/2026 και το κόστος συμμετοχής είναι: