Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον 0-2: Άνοιξε λογαριασμό στην Premier League ο Τζίμας – Δείτε το γκολ

Ο Στέφανος Τζίμας «άνοιξε λογαριασμό» με την φανέλα της Μπράιτον και στην Premier League, ενώ η Λίβερπουλ συνήλθε μετά το «χαστούκι» από την PSV κι επέστρεψε στις νίκες μετά από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων εντός κι εκτός των συνόρων.

Λογαριασμό στην Premier League, μετά τον Μπάμπη Κωστούλα, άνοιξε και ο έτερος Έλληνας της Μπράιτον, Στέφανος Τζίμας. Με γκολ του 19χρονου στράικερ στο 88′, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του β’ μέρους αντί του Γουέλμπεκ, οι «γλάροι» προσγείωσαν την Νότιγχαμ μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» με 2-0 και ανέβηκαν ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Stefanos Tzimas 88′ Premier League | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham 0-2 Brightonpic.twitter.com/x5tjVNLMpQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 30, 2025

Η Λίβερπουλ που προερχόταν από σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων κατάφερε ν’ αποδράσει από το Λονδίνο επί της Γουέστ Χαμ μς 2-0, χάρις σε γκολ του Ίσακ («παρθενικό» στο πρωτάθλημα) στο 60ό λεπτό και Χάκπο στις καθυστερήσεις (90’+2). Ήταν μία νίκη που ζητούσε εναγωνίως η ομάδα του Μερσεϊσάιντ για να μπορέσει να ηρεμήσει και παράλληλα να πάρει «παράταση ζωής» ο Άρνε Σλοτ. Ο τελευταίος μετά τη συντριβή από την Αϊντχόφεν στο Champions League, μέσα στο «Άνφιλντ», είχε ενημερωθεί από τη διοίκηση ότι τα ματς με Γουέστ Χαμ κι αυτό που ακολουθεί με Σάντερλαντ θα ήταν καθοριστικά για το μέλλον του στο «τιμόνι» των «κόκκινων».

Τέλος, έστω και δύσκολα η Άστον Βίλα συνέχισε την ανοδική της πορεία. Το τέρμα του Καμαρά στο 67′ αποδείχθηκε αρκετό για τους «χωριάτες» να επικρατήσουν της ουραγού και σχεδόν «καταδικασμένης», Γουλβς, με 1-0 και να «σκαρφαλώσουν» προσωρινά στην 3η θέση.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1 (81’πέν, 86′ Τιάγκο, 90’+2 Ουατάρα – 85′ πέν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2 (1′,90’+1 Φόντεν, 25′ Κβάρντιολ – 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2 (30′ πέν. Λε Φι, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρομπέι – 7′ Αντλί, 15′ Ανταμς)

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4 (69′ Ντιούσμπερι-Χολ – 1′,58′ Τιαό, 25′ Μίλεϊ, 45′ Βολτεμάντε)

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2 (59′ Κούντους – 4′ Τέτε, 6′ Γουίλσον)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 1-2 (36′ πέν. Ματέτα – 54′ Ζίρκζι, 63′ Μάουντ)

Άστον Βίλα-Γουλβς 1-0 (67′ Καμαρά)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 0-2 (45’+1 Ντε Κάιπερ, 88′ Τζίμας)

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-2 (60′ Ίσακ, 90’+2 Χάκπο)

Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Άρσεναλ 29 -12αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 25

Άστον Βίλα 24

Τσέλσι 23 -12αγ.

Μάντσεστερ Γ. 21

Λίβερπουλ 21

Σάντερλαντ 22

Μπράιτον 22

Κρίσταλ Πάλας 20

Μπρέντφορντ 19

Μπόρνμουθ 19

Τότεναμ 18

Νιούκαστλ 18

Έβερτον 18

Φούλαμ 17

Νότιγχαμ Φόρεστ 12

Γουέστ Χαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2